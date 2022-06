Kraljevi se bodo zbrali: prestolonaslednica prazuje 18 let

Danes se na norveškem dvoru obeta zabava leta, in to ne le v tej državi, ampak kar v celotni Evropi. Osemnajsti rojstni dan bo namreč praznovala bodoča norveška kraljica Ingrid Alexandra, na slovesni dogodek pa so povabljeni kraljevi iz vseh evropskih monarhij.

Udeležbo sta med drugim potrdila nizozemski kralj Willem-Alexander in španski kralj Felipe VI. Foto: Ben Stansall/Reuters

Princesa je sicer 18 let dopolnila že januarja, a so takrat še veljali ukrepi za zajezitev širjenja epidemije covida-19, zato so morali zabavo prestaviti na primernejši datum, ko bi se je lahko udeležili vsi, ki si jih princesa in njeni starši na tako pomembnem dogodku želijo videti.

Udeležbo so menda že potrdili nizozemski kralj Willem-Alexander, njegova žena, kraljica Maxima, in njuna prav tako 18-letna hči, princesa Amalia, pa slavljenkini krstni botri, španski kralj Felipe VI. in kraljica Letizia ter danski prestolonaslednik, princ Frederik, švedska prestolonaslednica princesa Viktorija.

Prišli bodo seveda tudi princesini sorodniki, njena teta Märtha Louise prvič kot zaročena ženska, ne bo pa je na slovesnosti spremljal njen bodoči mož, ameriški šaman Durek Verrett, ki je ostal v domači Kaliforniji.

Ingrid Alexandra bo prva ženska vladarica na Norveškem po več kot 600 letih.

Čeprav je 18. rojstni dan za vse velik dogodek, pa bo dan, ko bo Ingrid Alexandra postala kraljica, skorajda zgodovinski. Bo namreč prva ženska na čelu Norveške po več kot 600 letih. Do takrat pa je še kar nekaj časa, trenutno je Ingrid Alexandra namreč tretja v vrsti za prestol, saj še vedno vlada njen ded Harald, čeprav 85-letnika zaradi zdravstvenih težav zadnje leto vedno pogosteje nadomešča njegov sin in princesin oče Haakon. Ta bo prestol prevzel po Haraldovi smrti, šele nato pride na vrsto njegova starejša hči.