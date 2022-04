Kraljevi najljubši bodo prišli v javnost

Čez dober mesec bo britanska kraljica Elizabeta II. tudi uradno zaznamovala platinasti jubilej vladanja ter z rojaki praznovala še 96. rojstni dan, ki ga je sicer imela pred dvema tednoma.

Ob tej priložnosti se seveda na Otoku obetajo slavja in proslave, kraljici na čast so že izdelali mnogo spominkov, izšla bo nova biografija o življenju in delu najdlje vladajoče britanske monarhinje, tudi dokumentarnih oddaj o njej ne bo manjkalo, pred dnevi pa je princ Charles na družabnem omrežju napovedal še izid prav posebne kuharice, ki bo seveda vsebovala nekaj kraljičinih najljubših receptov, pa tudi tradicionalne jedi iz držav, združenih v Skupnost narodov.

»Nekateri od receptov v tej čudoviti zbirki so pristno lokalni, nekateri ponosno britanski, nekateri pa predstavljajo združitev britanskih in lokalnih vplivov, rezultat katerih je pogosto spektakularen,« je na svojem uradnem profilu na družabnem omrežju med drugim zapisal prestolonaslednik, ki je tudi sam sodeloval pri ustvarjanju kuharice, in sicer sta s Camillo napisala spremno besedo.

Recepti niso le britanski, temveč tudi iz dežel, združenih v Skupnost narodov.

»Na vseh kraljevih obiskih igra hrana zelo pomembno vlogo. Gre za način, da lahko poskusimo košček kulinarične dediščine posamezne dežele ter s tamkajšnjimi prebivalci delimo košček naše,« je med drugim mogoče prebrati v spremni besedi.

Med 70 recepti, ki ponazarjajo 70 let Elizabetinega vladanja, bo denimo mogoče najti zeleni ribji kari, eno najljubših jedi vojvodinje Cambriške, pite, ki jih vsako leto za božič na dvoru postrežejo zaposlenim in obiskovalcem, kruhovo zloženko z dodatkom viskija, ki jo obožuje Charles, čokoladne kolačke, v katere se je leta 2016 zaljubil princ William, ko so mu jih postregli med uradnim obiskom v Nairobiju, ter seveda martini, ki si ga kraljica rada privošči ob zajtrku.