Kraljeve potrebujeta bolj kot oni njiju

Princ Harryje prejšnji mesec med govorom o rasni neenakosti okrcal kraljevino ter izpostavil njeno zapleteno zgodovino, še posebno nepravičen odnos do držav, združenih v Skupnost narodov. Dejal je, da bi morala kraljevina priznati, kar so v preteklosti počeli narobe, četudi bi to bilo zanje neprijetno. Mnogi v Veliki Britaniji so bili nad tem šokirani, češ da je princ užalil babico, s katero sta si bila nekoč zelo blizu, ter da bi moral pokazati več spoštovanja do nje, drugih članov družine ter domovine.Zdaj pa sta Sussexova obrnila ploščo in v zadnjem nagovoru pred dnevi pohvalila, njeno delo ter odnos do vseh držav, združenih pod njeno vladavino.je celo dejala, da ji je v veliko čast, da lahko nadaljuje delo, ki ga je začela kraljica, še posebno kar se tiče Skupnosti narodov.»Kraljica je izjemno zaščitniška do Skupnosti narodov in prvi govor Sussexovih jo je zagotovo vsaj prizadel, če ne kar ujezil. Ali je to vnuku povedala, ne vem, a nenadoma sta se z Meghan začela obnašati povsem drugače. Mislim, da si želita sprave z družino, ki sta jo zapustila. Morda se jima je končno posvetilo, da sta onadva tista, ki potrebujeta kraljeve, in ne obratno. V Ameriki jima pač ne gre vse po načrtih, še posebno zdaj sredi pandemije, in služiti lasten denar ne bo tako enostavno, kot sta si predstavljala, ko sta se odločila za selitev,« je za britanski časnik povedal vir blizu kraljevim.