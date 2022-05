Kraljeva statistika: maja se jih je poročilo sedem

Maj je eden najbolj priljubljenih mesecev za poroke, tudi med kraljevimi. Vreme je ravno pravšnje, na voljo je veliko sezonskega cvetja, prav tako se ljudje takrat še ne odločajo za dopuste in ni zapletov s svati.

Pisali smo že, da sta minulo soboto diamantno poroko praznovala nekdanji španski kralj Juan Carlos in kraljica Sofija ter tako odprla sezono poročnih obletnic. Istega dne sta 18 let zakonskega življenja praznovala tudi danski prestolonaslednik Frederik in njegova žena Mary, jutri pa bi morala 14 skupnim letom nazdraviti sin britanske princese Anne Peter Phillips in Autumn Kelly, a sta se žal lani razšla in menda sta oba že našla srečo v objemu drugega.

Nizozemski princ Constantijn in Laurentien Brinkhorst sta si prstana izmenjala maja 2007. FOTO: youtube

Še vedno pa sta poročena para, ki sta si večno obletnico obljubila 19. maja. Nizozemski princ Constantijn in Laurentien Brinkhorst leta 2007, princ Harry in Meghan Markle devet let pozneje. Enako kot mama in oče se je za majsko poroko odločil tudi aktualni španski kralj Felipe VI. Večno zvestobo je takrat še novinarki Letizii obljubil 20. maja 2004. Tudi Frederikov brat princ Joachim je svojo izbranko Marie Chavailler pred oltar popeljal maja, štiri leta pozneje, kot je to storil njegov brat.

Med omenjenimi je največ medijske pozornosti požela poroka Felipeja in Letizie, ki si jo je na televizijskih ali računalniških zaslonih samo v Španiji ogledalo okrog 25 milijonov ljudi.

Kako tudi ne, ko pa je bila to prva kraljeva poroka v Španiji po več kot stoletju, Felipejevi starši so se namreč poročili v Sofijini domovini Grčiji. Poroke se je udeležilo 1200 svatov, med njimi mnogo kraljevih, denimo britanski princ Charles, monaški princ Albert in norveška princesa Viktorija. Tudi na poroki princa Frederika in Avstralke Mary Donaldson se je trlo članov kraljevih družin.

Poroko kralja Felipeja in Letizie si je samo v Španiji ogledalo 25 milijonov ljudi.

Mladoporočencema so prišli med drugim zaželet srečo kralji in kraljice iz Švedske, Norveške, Belgije, Nizozemske in Španije, od britanskih kraljevih pa sta se poroke udeležila princ Edward in njegova žena Sophie.