Kraljeva sedmerica v hišnem priporu

Trdi, da ni ničesar storil narobe. FOTO: Majed Jaber/Reuters

Preveč aktiven

Pripadniki vojske so ga odpeljali v hišni pripor in mu onemogočili stik z zunanjim svetom. FOTO: Chris Jackson/getty Images

Polbrata jordanskega kraljain nekdanjega prestolonaslednikaje namestnik jordanskega premierja obtožil načrtovanja državnega udara in ga dal aretirati, pripadniki vojske pa so ga odpeljali v hišni pripor. Tam so mu onemogočili dostop do svetovnega spleta, tudi do telefona, svojo palačo pa lahko zapusti le za obisk družinskih članov. Poleg princa so aretirali še 19 drugih, med njimi naj bi bila po neuradnih informacijah vsaj še dva nekdanja zaposlena v kraljevi palači, eden od njiju je nekdanji jordanski finančni minister, razlog za aretacijo pa naj bi bil »ogrožanje varnosti«, druge podrobnosti niso znane.Princu Hamzi je, preden so mu izklopili internetno povezavo, uspelo v javnost spraviti petminutni videoposnetek, v katerem je državni vrh obtožil korupcije in nadlegovanja ter voditelje označil za nesposobne. »Zjutraj me je obiskala vojska in me obvestila, da ne smem nikamor, ne smem z nikomer komunicirati niti se ne smem z nikomer srečati. Vse to, ker da sem na sestankih in srečanjih, ki sem se jih udeležil, kritiziral vlado ali kralja. Nisem oseba, odgovorna za razpad vlade, za korupcijo in nesposobno upravljanje ter vodenje države, kar se vleče že zadnjih 15 do 20 let in gre samo še na slabše. Nisem odgovoren za pomanjkanje zaupanja ljudi v institucije. Prišlo je tako daleč, da nihče ne more več izraziti svojega mnenja glede česar koli, ne da bi ga ustrahovali in mu grozili,« je med drugim dejal princ v videoposnetku, ki ga je britanski medijski hiši izročil njegov odvetnik. Hamza bin Husein, ki je v hišnem priporu skupaj s svojo kanadsko ženo princesoin njunimi petimi otroki, zanika, da bi storil kar koli narobe, še najmanj načrtoval državni udar, česar ga obtožujejo, ter dodal, da ne namerava upoštevati prepovedi. Pri odločitvi ga je javno podprla njegova mama, četrta žena pokojnega jordanskega kralja, ki sinu stoodstotno stoji ob strani. Ni pa tega mogoče reči za njegovo teto princeso, ki je princa označila za razvajenega in dodala, naj že »končno odraste«. Svojo plat zgodbe je medijem povedal tudi poveljnik jordanske vojske, ki pravi, da princa nihče ni aretiral ali ga spravil v hišni pripor, vse, kar so storili, je, da so ga prosili, naj preneha »aktivnosti, ki so usmerjene proti jordanski stabilnosti in varnosti«. Preiskava po njegovih besedah še poteka, izsledki pa bodo objavljeni »jasno in transparentno«, je dodal Huneiti.