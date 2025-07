Kraljeva parada ponosa: zvočna mavrica pred Buckinghamsko palačo (VIDEO)

V soboto, 6. julija, je uradni Instagram profil kralja Karla in kraljice Camille objavil video s parado »Pride of London«, ki je obeležila zaključek meseca ponosa. Na dogodku je sodelovalo več kot 35.000 udeležencev, ki so korakali po londonskih ulicah — od kraljic, preoblečenih v kostume do motoristov v usnju.

V posnetku je godba Coldstream Guards — katere glavna naloga je zaščita monarhije — zaigrala pesem pred Buckinghamsko palačo. Odločili so se za svojo različico pesmi Pink Pony Club pevke Chappell Roan, ki jo je queer skupnost sprejela kot sodobno himno.

»Vesel Ponos!« so zapisali v opisu objave, kar je navdušilo številne sledilce.

»To je čudovito in me navdaja s ponosom xx,« je komentiral eden, drugi pa dodal: »Obožujemo kraljevo zaveznico.«

Drag queen med člani orkestra britanske vojske med parado ponosa 2025 v Londonu v Veliki Britaniji, 5. julija 2025. FOTO: Carlos Jasso Reuters

V zadnjih letih so se člani kraljeve družine začeli bolj odkrito izražati o vprašanjih LGBTQ+ skupnosti. Na dogodku leta 2019, posvečenem brezdomnim mladim queer osebam, so princa Williama vprašali, kaj bi storil, če bi kateri od njegovih otrok razkril, da je gej. Prestolonaslednik, ki ima z ženo Kate Middleton tri otroke — princa Georgea (11), princeso Charlotte (10) in princa Louisa (7) — je odgovoril, da bi bilo zanj to »seveda, popolnoma sprejemljivo«.

»Veste, o tem sem zadnje čase razmišljal, saj so mi to omenili tudi drugi starši,« je takrat povedal William. »Mislim, da o tem zares začneš razmišljati šele, ko si sam starš, in – seveda, to je popolnoma sprejemljivo zame.«

»Ena stvar, ki bi me skrbela, je, kako bi to dojemali drugi, še posebej glede na vloge, ki jih imajo moji otroci,« je dejal. »Zato sva s Catherine veliko govorila o tem, da bi bili pripravljeni.«

Mavrične zastavice FOTO: Henry Nicholls Reuters

Princ je nadaljeval: »Mislim, da je komunikacija zelo pomembna pri vsem – da lahko razumeš stvari, moraš veliko govoriti in vedeti, kako se medsebojno podpreti in iti skozi celoten proces. Ne skrbi me to, da bi bili geji, skrbi me, kako bodo drugi na to reagirali in kako jih bodo dojemali, ter pritisk, ki bo padel nanje.«

Tudi na Norveškem

Britanci pa niso edina kraljeva družina, ki je letos obeležila mesec ponosa.

Na Norveškem je Maud Angelica Behn, 22-letna vnukinja kralja Haralda V. in najstarejša hči princese Marte Louise, razkrila, da je biseksualka, potem ko je sodelovala na paradi ponosa v Oslu.

»Vesel ponos od (biseksualne) osebe!« je zapisala poleg množice prazničnih emotikonov. »Ponos letos je bil neverjeten in čutilo se je toliko ljubezni. Veliko velikih objemov.«

Maud je postala prva članica norveške kraljeve družine, ki se je javno opredelila kot queer. Za dogodek je nosila modro, vijolično in rožnato — barve biseksualne zastave, poroča People.