Kraljeva otroka zaradi grozodejstev izpisala iz šole (FOTO)

Šestnajstletni danski princ Christian je ravno dobro začel obiskovati prestižni internat Herlufsholm, ko so se v javnosti razširile informacije o grozodejstvih, ki so se tam dogajale ne prav dolgo nazaj. O njih sta spregovorila nekdanja dijaka, oba žrtvi psihične, fizične in celo spolne zlorabe, ki naj bi jo nad njima izvajali sošolci.

Tudi princesi Isabelli (v belem kostimu) bodo poiskali novo srednjo šolo. FOTO: Ritzau Scanpix/Reuters

Čeprav je šola nemudoma ukrepala, sta se danski prestolonaslednik princ Frederik in njegova žena princesa Mary odločila, da je njuno zaupanje v omenjeno ustanovo porušeno, in sta sina izpisala, s tem pa sta želela tudi javno sporočiti, da ostro obsojata vsakršno vrstniško nasilje.

Tudi Christianovi mlajši sestri Isabelli, ki bi isto šolo morala začeti obiskovati jeseni, bodo poiskali novo izobraževalno ustanovo. »Izbira šole najinega sina in hčerke je bila za naju zelo pomembna, še vedno je, in nesrečni dogodek, ki močno odmeva v javnosti, tudi naju ni pustil ravnodušnih. Kako tudi bi, saj je v igri dobro otrok in mladostnikov.

Zdi se nama izjemno pomembno, da trdno stojiva za svojimi načeli, med katerimi je ničelna toleranca do nasilja.

Obenem se nama zdi izjemno pomembno, da trdno stojiva za svojimi načeli, med katerimi je ničelna toleranca do nasilja,« sta odločitev v skupni izjavi pojasnila bodoči danski kralj in njegova žena ter dodala, da ju čaka težka naloga, da z otrokoma med poletjem poiščejo drugo, primernejšo šolo, tistim, ki v omenjenem internatu ostajajo, in njihovim učiteljem pa sta zaželela čim več uspeha pri reševanju zagate, povrnitvi dobrega imena ter ponovni »vzpostavitvi okolja, v katerem se bodo mladi počutili varno in bodo lahko razvijali svoje potenciale«.