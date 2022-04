Kralja poziva, naj se opraviči

Težko bi našli monarhijo, ki ne bi imela preteklosti omadeževane s krvavim kolonializmom, zasužnjevanjem ljudi in ropanjem naravnih bogastev. Eni najbolj nasilnih preteklosti pa težita Nizozemsko in Belgijo. Ko je slednji konec 19. in v začetku 20. stoletja vladal kralj Leopold II., je v afriški državi Kongo, njihovi koloniji, po ocenah zgodovinarjev nasilne smrti umrlo več kot deset milijonov ljudi, njegovi potomci pa zdaj, enako kot kraljevi na Nizozemskem, poskušajo slab ugled vsaj nekoliko popraviti.

Pisali smo že, da je nizozemski kralj Willem-Alexander do nadaljnjega upokojil sporno zlato kočijo s podobami suženjstva, ki so izjemno žaljive za temnopolte v njihovi državi in drugod, ter izrazil obžalovanje zaradi vseh grozot, ki so jih morali nekoč trpeti prebivalci nizozemskih kolonij. Njegovemu zgledu je zdaj sledila belgijska princesa Esmeralda, ki je prepričana, da bi se država morala opravičiti za svojo kolonialno preteklost.

Kralj Philippe bo Kongo obiskal na začetku marca. FOTO: Guliver/getty Images

»Če ste v paru, so opravičila zelo pomembna za uravnotežen odnos, za morebitne nove začetke, in enako bi moralo biti na vseh področjih življenja,« je med drugim dejala princesa, ki je Belgijo oziroma kralja že leta 2020 pozvala, naj se Kongu opraviči. Philippe je takrat sicer res pisal predsedniku Konga Felixu Tshisekediju, a čeprav je v pismu izrazil »globoko obžalovanje« zaradi dogodkov, pa država pravega opravičila ni dobila. Princesa Esmeralda, ki je teta belgijskega kralja, upa, da bo tokrat, Philippe bo Kongo znova obiskal prihodnji mesec, drugače. Esmeralda je sicer zelo aktivna humanitarka, bori se predvsem za pravice žensk in staroselcev, poleg tega je strastna okoljevarstvenica.