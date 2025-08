Kralja Karla preganja skrivnostna smrt ljubice: policiji je povedala, da se boji za življenje

Britanskega kralja Karla III. že desetletja preganja smrt dolgoletne ljubice, ki je skrivnostno umrla le nekaj mesecev po tragični prometni nesreči njegove nekdanje žene, princese Diane.

Po poročanju portala RadarOnline 76-letnega monarha, ki se bori z javnosti neznano obliko raka, močno obremenjujejo trditve, da naj bi bil povezan s smrtjo Lady Tryon novembra 1997.

Lady Tyron FOTO: Instagram, zaslonski posnetek

Kralj Karel in njegove ženske

Princesa Diana naj bi pred ločitvijo od princa zaupala odvetniku Victorju Mishconu in svojemu butlerju Paulu Burrellu, da verjame, da je del smrtonosne zarote.

»Vsi v kraljevi palači vedo, da je bil Karel brezsrčen in neusmiljen, ko je šlo za ženske, ki jih je hotel, ali za tiste, ki so mu stale na poti,« je vir povedal za RadarOnline.

Padla iz okna?

Baronica Tryon je bila od leta 1996, ko je domnevno padla skozi okno luksuzne klinike za odvajanje, invalidna. Dogodek se je zgodil nedolgo po tem, ko je v javnost pricurljala vest o njeni zvezi s tedaj še princem Charlesom.

Kmalu za tem je stara 49 let umrla.

Karel naj bi jo zaradi njenih avstralskih korenin poimenoval Kanga. Spoznala sta se leta 1966 in se zapletla v strastno razmerje, ki se je nadaljevalo še po njeni poroki z Lordom Anthonyjem Tryonom, prijateljem tedaj še princa.

Tryonova naj bi se dolgo borila za Karlovo naklonjenost, tudi takrat, ko je ta že imel razmerje s Camillo.

Ljubezenski trikotnik

»Karel je nekoč dejal, da je bila Kanga edina ženska, ki ga je zares razumela,« je dodal drugi vir. »Dolgo časa se je dobival z obema, Kango in Camillo.«

Kasneje se je javno oddaljil od prve, ki so jo ožigosali kot duševno nestabilno. Ko je izjavila, da je bila poražena in potisnjena v ozadje, so njene besede označili za blodnje norice.

Lady Tryon, ki je bila v invalidskem vozičku, je dva tedna po vrnitvi iz Indije, kjer se je zdravila zaradi poškodbe hrbtenice, umrla zaradi zastrupitve krvi.

Rekla je, da je bilo njeno življenje v nevarnosti

Policiji je povedala, da je v nevarnosti, a so njene besede ignorirali.

Dve leti pred ločitvijo je princesa Diana odvetniku Mishconu in svojemu butlerju Paulu Burrellu povedala, da verjame, da jo želijo odstraniti, ker se Karel želi poročiti drugo žensko.

Vir je sklenil: »Kangina smrt je bila za princa zelo priročna.«