Kralj že 500 dni v osami

Savdski kralj Salman je prestolnico zapustil avgusta lani in od takrat ga ni bilo več na spregled. Njegov sin in prestolonaslednik Mohamed bin Salman medtem krepi svojo moč in položaj s tem, ko že dlje zapira vse svoje nasprotnike in tiste, ki bi lahko spodkopali njegov položaj, ter čaka, da končno prevzame oblast.

Po nekaterih govoricah, ki so zakrožile po Arabskem polotoku, bi to lahko bilo že kmalu, saj naj bi bil razlog za kraljevo izginotje njegovo vedno slabše zdravje. Da boleha za demenco, se je začelo govoriti že kmalu po njegovem prevzemu oblasti leta 2015, a so njegovi odvetniki takrat to ostro zanikali. Julija lani je 85-letni kralj moral še na operacijo žolčnika, novica o tem je v javnost pricurljala šele nekaj mesecev pozneje, saj je v domovini njegovo zdravstveno stanje skrbno varovana skrivnost.

Tudi zdaj, skoraj 500 dni, odkar se je Salman preselil v Neom, na novozgrajeno območje ob Rdečem morju, ki ga Savdijci sicer še razvijajo, prva faza pa naj bi bila končana do leta 2025, iz palače nočejo potrditi, da bi bilo z njim kar koli narobe.

Ker se je Salman v Neom preselil na vrhuncu okužb z novim koronavirusom, tako pravijo, da je to storil zaradi varnosti, pa tudi, da bi si nekoliko odpočil in se sprostil. »Kralj normalno dela naprej, a s kabinetom ne sestankuje v živo, temveč prek videokonference. Tako je zanj bolj varno. Tudi zato se je odločil, da ostane v Neomu, saj v njegovo tamkajšnjo palačo ne more kar vsak, manj stikov z ljudmi pa pomeni manj možnosti za okužbo. Ljudje, ki skrbijo zanj, so izredno previdni, da se mu ne bi kaj zgodilo. Radi bi, da bi čim dlje živel,« pa pravi strokovnjak za savdsko politiko z ameriške univerze Princeton Bernard Haykel, ki ne verjame, da bi bil Salman tik pred smrtjo.

Nova prihodnost Savdska Arabija je za gradnjo Neoma, ki bo prvenstveno turistična destinacija ter kraj, kjer bodo dopustovali kraljevi in drugi pomembneži, namenila 440 milijard evrov. Razteza se na površini 26.500 kvadratnih kilometrov, ime pa je sestavljanka iz grške prepone neo-, kar pomeni nov, in prve črke arabske besede mustaqbal, kar pomeni prihodnost. V Neomu so tik ob Rdečem morju že postavili pet palač za kraljevo družino, mesto, industrijska cona ter kmetijska območja pa še niso dokončani, prav tako dve letališči, mednarodno in drugo, ki bo mesto povezovalo s savdsko prestolnico.

Tudi zato, ker ima na voljo najboljšo zdravstveno oskrbo daleč naokoli. Zanj skrbi več kot deset zdravnikov z neprofitne ameriške klinike Cleveland, kjer se ponašajo z najboljšimi zdravstvenimi raziskovalci ter specialisti. Zaposleni na tej kliniki skrbijo tudi za večino drugih članov savdske kraljeve družine, pri njih je zdravstveno pomoč že večkrat poiskal tudi nekdanji ameriški predsednik Donald Trump.