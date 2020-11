Kralj za poveljnika letalskih sil imenoval svojega psa

V tujini je Vadžiralongkorn že dolgo tarča posmeha. Tajci si tega še nedavno niso upali, zdaj pa jim je prekipelo.

Tajski kraljnikdar ni bil posebno priljubljen med državljani, a dokler je bil le princ, se z njim niso pretirano ukvarjali. Odkar je po smrti očeta, ki so ga imeli zelo radi, prevzel prestol, se nezadovoljstvo med 70 milijoni Tajcev širi kot požar.Vrstijo se protesti za reformo monarhije, o čemer smo že pisali, a tudi to kralju kot kaže ne pride do živega. Ljudi, poleg tega da jih je vladar, ki bi jih v času epidemije moral vzpodbujati in jim stati ob strani, zapustil in se s svojim haremom ter zaposlenimi preselil v mondeni nemški hotel, motita tudi njegovo brezglavo zapravljanje ter na trenutke povsem bizarno vedenje. Oseminšestdesetletnik je denimo za poveljnika letalskih sil imenoval kar svojega pudlja, ki sliši na ime Foo Foo, zaposleni v palači pa se morajo okrog njega plaziti po vseh štirih. Vsi, ki so ponosni na svoje lase, se bolj kot česa drugega bojijo, da bi ga razjezili, saj je kazen za to obrita glava. Poleg tega je kralj, čigar premoženje je ocenjeno na več kot 30 milijard evrov, razdedinil vsaj štiri svoje otroke, plačevati ni hotel niti njihove šolnine.Zagrešili niso ničesar, je pa kralj njihovo mamo nenadoma obtožil, da mu ni bila zvesta, za njene domnevne grehe pa morajo plačevati tudi njegovi potomci. V tujini so se na račun Vadžiralongkorna že dolgo šalili, doma si tega niso upali zaradi strogega zakona, ki vsakršno obrekovanje katerega koli člana kraljeve družine strogo kaznuje, tudi z zaporno kaznijo, a tudi to se je v zadnjih tednih spremenilo. Kazni ne, te so še vedno stroge, a ljudem je postalo vseeno. Ko se je kralj prejšnji teden vrnil v domovino, ga je na ulicah pričakalo prek 10.000 protestnikov, ki obljubljajo, da jih nič in nihče več ne bo utišal, dokler v njihovi domovini ne pride do sprememb.