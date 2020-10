Kralj svoji ljubici nakazal 65 milijonov evrov

Ni se znal prilagoditi

Juan Carlos je bil kot kralj izjemno priljubljen. Domovini je pomagal, da se je razvila iz skorajda srednjeveške v moderno kraljevino s četrtim najmočnejšim gospodarstvom v Evropski uniji. A zadnja leta, ko je vladanje že prevzel njegov sin, se ni znal prilagoditi sodobnemu načinu življenja in razmišljanja ljudi, ki ne želijo več gledati brezsramnega razsipništva in korupcije vodilnih. Njegovo početje je metalo vse slabšo slabo luč na monarhijo, še posebno na njegovega med ljudmi še vedno priljubljenega sina.

REUTERS Nekdanji španski kralj in njegova žena že dolgo živita vsak v svojem delu palače. FOTO: Francois Lenoir/Reuters

REUTERS Španska kraljeva družina si je dolgo prizadevala, da bi bilo videti, kot da je z njimi vse v redu, letos pa je počilo. FOTO: Andrea Comas/Reuters

5000

žensk naj bi Juan Carlos spravil v posteljo.

Potem ko je nekdanji španski kraljsredi škandala zapustil domovino, da ne bi njegovo sporno početje vplivalo na sinovo vladanje, je za francosko revijo spregovorila ena od njegovih ljubic, s katero se je Juan Carlos dobival med letoma 2004 in 2009. Corinna je, enako kot njen bivši ljubimec, del škandala, saj je bila prav ona tista, ki naj bi ji kralj nakazal milijone, zaradi česar ga zdaj preiskujejo švicarski organi. A vztraja, da je bilo 65 milijonov evrov zgolj darilo, s katerim se ji je želel odkupiti za vse nevšečnosti, ki jih je bila deležna, ko je javnost izvedela za njuno razmerje, ter tudi kot znak ljubezni, nikakor pa da na ta način ni želel skriti premoženja, prati denarja ali kaj tretjega.A preiskava in omenjeni škandal nista bila tema tokratnega pogovora, Corinna se je raje osredotočila na odnos s kraljem, ki je bil takrat že dolga leta poročen, tudi njegovi otroci so bili odrasli.in njegovo ženoje spoznala 2007. leta, se spominja, srečanje pa je bilo menda več kot neprijetno. Felipe, ki je očitno vedel za očetovo razmerje, je bil menda videti povsem osramočen. »Srečali smo se na neki prireditvi, z menoj je bil moj petletni sin in Juan Carlos ga je, nemudoma, ko naju je zagledal, vzel v naročje. Ničesar se ni trudil skriti,« se spominja Corinna, ki je spoznala tudi Felipejevi sestri, princesiin, obe povsem po naključju, saj pravi, da se z njimi ni želela družiti, saj je bilo tudi njej ob njihovi prisotnosti več kot neprijetno, kljub temu da so otroci vedeli zanjo, kakor so vedeli tudi, da njihovi starši že dolgo živijo vsak svoje življenje. Juan Carlos in kraljicane le da si nista več delila postelje, v palači sta imela celo vsak svoje stanovanje.Iz skupne spalnice ga je žena izgnala že leta 1976, 14 let po poroki, ko je izvedela za njegov prvi skok čez plot, od takrat pa si je Juan Carlos posteljo menda delil z okrog 5000 ženskami. K eni od ljubic, s katero menda prijateljuje že 40 let, je pobegnil tudi zdaj. Skupaj uživata v razkošnem hotelu v Abu Dabiju, kdaj in ali sploh se Juan Carlos namerava vrniti v domovino, ni znano.