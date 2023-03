Kralj razkazoval luknjo v nogavici

Pisali smo že, kako grozno se je danes pokojna kraljica Elizabeta II. počutila pred dobrim desetletjem, ko si je za na poroko princa Williama in Kate Middleton nevede nadela strgano rokavico, podobno pa se je te dni pripetilo njenemu sinu kralju Karlu III. Ko se je pred obiskom londonske mošeje, kot je v navadi, sezul, so prisotni opazili, da ima kralj v nogavici ogromno luknjo. Večina njegovih rojakov se je strinjala, da se kaj takšnega za vladarja pač ne spodobi, so pa mnogi stilisti opozorili, da posamezniki iz premožnejših družbenih slojev običajno modo in oblačila dojemajo povsem drugače kot povprečni državljani.

Letos je obleko popestrila z rokavicami. FOTO: Chris Jackson, Reuters

Po načinu oblačenja je mogoče prepoznati tudi tiste, ki so se že rodili v premožne družine, in tiste, ki so bogastvo zaslužili sami ter se tako po družbeni lestvici povzpeli z dna. »Tisti, ki so odraščali med bogataši, običajno izberejo oblačila priznanih blagovnih znamk, a takšna, na katerih ni vidnih logotipov. Takšna oblačila izbirajo izključno zaradi kakovosti, udobja, ne zato, da bi se v njih razkazovali. Slednje je bolj značilno za ljudi, ki so odraščali z manj denarja, ko so se do njega končno dokopali, pa si želijo to pokazati vsem okoli sebe,« denimo pravi Rochelle White, ki že dolgo oblači Britance vse mogočih korenin in finančnih statusov.

Z njo se strinja Jeremy Hackett, soustanovitelj ene od britanskih trgovin z moškimi oblačili, ki dodaja, da Karlova izbira strgane nogavice morda ni bila nesreča, temveč še eno od ravnanj, značilnih za bogataše. »To so ljudje, ki kupujejo le najboljše. Tudi te nogavice so nekoč bile, in kralj je znan po tem, da oblačila raje krpa kot kupuje nova. Najbrž si je tudi za nogavice mislil, da bodo tisti dan še zdržale, a se je uštel,« meni Hackett, ki bogataša prepozna tudi po tem, da ne nosi oblačil, ki so trenutno v modi: »Raje investirajo v brezčasne kose in se izogibajo instant trendom, ki so aktualni le nekaj sezon. Vsi poznamo slovito sivo obleko kralja Karla III., ki jo je nosil na poroki princa Harryja in Meghan Markle, kupil pa jo je v začetku osemdesetih let prejšnjega stoletja.«

Kate že dve desetletji nosi visoke rjave škornje, ki jih obuje tudi na uradnih obiskih.

Na podelitvi nagrad bafta jo je nosila že pred štirmi leti. FOTO: Tim Ireland, Reuters

Tudi Kate je nadvse varčna, vsaj kar se oblačil in obutve tiče, zaradi česar jo imajo Britanci še posebno radi. Vedno znova se denimo vrača k visokim rjavim škornjem, v katerih so jo prvič opazili še v študentskih letih, tudi desetletja pozneje pa jih rada obuje za obisk hribov, tudi na uradnih dogodkih. Valižanska princesa je nadvse spretna z modnimi dodatki in z njihovo pomočjo staro oblačilo spremeni v povsem novo in drugačno. Na nedavni podelitvi nagrad bafta je denimo nosila čudovito belo toaleto, ki jo je za isti dogodek že oblekla leta 2019.

Če mnoge hollywoodske zvezdnice o čem takšnem ne bi upale niti sanjati, pa Kate ni niti malo motilo, da je drago obleko oblikovalca Alexandra McQueena oblekla več kot enkrat. Njene šivilje so le nekoliko spremenile naramnico, Kate pa si je tokrat nadela še elegantne črne dolge rokavice. »Razlika med starim in novim denarjem, kot radi rečemo, je v tem, da si želijo tisti, ki so obogateli pozneje v življenju, vsem pokazati, kako dobro jim gre, zato se na dogodkih niti v sanjah ne bi pojavili dvakrat v isti obleki. Tisti, ki so v izobilju odrasli, pa imajo do materialnih stvari drugačen odnos. Vseeno jim je, kaj si mislijo drugi, sami vedo, da je neki kos kakovosten in drag, zato bodo brez zadržkov po njem posegli vedno znova. Vse skupaj je podobno kot reč z logotipi modnih znamk, ki sem jih že omenila,« pojasnjuje Rochelle White.