OBISK V DOMOVINI

Kralj ni bil edini: princ Harry na skrivaj obiskal še enega člana kraljeve družine

Za princem Harryjem je uspešen obisk Londona, srečanje s kraljem Karlom je potekalo izjemno dobro, poleg tega je uspel obiskati tudi ljubljenega člana širše družine.
FOTO: Reuters
FOTO: Reuters
M. Fl.
 24. 9. 2025 | 09:00
A+A-

Prihod princa Harryja v London naj bi celo v njem samem prebudil misel, da bi se morda lahko vrnil pod okrilje kraljeve družine in znova sprejel dolžnosti, ki jih imajo uradni člani kraljevega gospodinjstva.

Srečanje z očetom kraljem Karlom III. mu je po navedbah medijev znova dalo občutek pripadnosti družini, zdaj pa je razkrito, da je Harry obiskal še enega pomembnega člana kraljeve družine.

Obisk princa Edwarda

Po poročanju revije People je tiskovni predstavnik vojvode Sussex potrdil, da si je Harry vzel čas tudi za srečanje s princem Edwardom, vojvodo Kentskim.

Do srečanja je prišlo v Kensingtonski palači, kjer je Harry vojvodi izrazil sožalje ob smrti vojvodinje Kentske, ki je v starosti 92 let umrla 4. septembra.

Prav tako je izkoristil priložnost, da se pokojni zasebno pokloni pred pogrebom, ki je bil 16. septembra in kjer se je kraljeva družina zbrala v velikem številu, saj se samega pogreba zaradi že vnaprej dogovorjenih obveznosti v okviru svoje fundacije Igre Nepremagljivih v Ukrajini ni mogel udeležiti.

»Edino, kar obžaluje, je da ni mogel ostati dlje in videti več ljudi, vendar so bili sestanki v Ukrajini načrtovani že dolgo, in pomembno mu je bilo, da je osebno prisoten, da vidi napredek dela fundacije in napredek projekta Superhumans,« je povedal vir. »Celoten obisk je bil za vse vpletene prava uspešnica,« je še dejal.

Med obiskom v Združenem kraljestvu je Harry preživel približno 55 minut s kraljem, to je bilo prvo srečanje po februarju 2024.

Snidenje je sprožilo govorice, da se nameravata redno srečevati in se morda pojavljati skupaj na javnih dogodkih. Opazovalci so namigovali, da je to odprlo pot za Harryjev povratek v kraljevo družino.

Po srečanju z očetom je Harry odpotoval v Ukrajino, kjer je dal še en presenetljiv intervju.

V iskrenem pogovoru za The Guardian je zatrdil, da ima čisto vest glede ostrih razkritij, ki jih je dal o svoji družini, in poudaril, da je njegov oče Karel zdaj njegov glavni fokus.

Med dolgim intervjujem je vojvoda govoril o knjigi Rezerva in različnih Netflixovih projektih. Po njegovih besedah so bili to njegovi in Meghanini poskusi prikazovanja ene perspektive.

»Ne verjamem, da sem javno razkrival svoje osebne stvari. Bila je težka tema, a sem jo obravnaval na najboljši možni način. Moja vest je čista,« je dejal Harry.

Napaka ...

Vendar bi se to lahko izkazalo za dragoceno napako. Nekdanja BBC-jeva kraljeva dopisnica Jennie Bond meni, da bi bilo za Harryja bolje, če bi o srečanju z očetom molčal.

V pogovoru za The Mirror je povedala: »Njegova prva izjava je bila, da je njegov oče odlično.  Mislim, da s tem na dvoru nimajo težav. Toda, da se je zapletel v razpravo o tem, ali obžaluje svojo knjigo, je bilo naivno.

Preprosto ne more nehati poudarjati svojih pritožb. Jasno je, da je odgovarjal na konkretno vprašanje, ali je javno pral svoje umazane perilo. Moral bi preprosto reči, da nima komentarja, in preusmeriti pozornost na obisk v Ukrajini.«

»Skušati dokazovati, da ima čisto vest glede vsega, kar je povedal v knjigi, in da ne more biti sprave brez resnice, je bilo le povabilo k težavam.«

Medtem ko to morda ne bo resno škodilo spravi z očetom kraljem, Jennie meni, da te izjave niso dober znak za morebitno spravo z odtujenim bratom princem Williamom.

Dodala je: »To bo še posebej nesprejemljivo za Williama. On zelo varuje svojo zasebnost in zasebnost svoje družine.

Zaupanje in diskretnost sta srce družinskih odnosov. In pred Harryjem je še dolga pot, preden si lahko upa pridobiti zaupanje svojega brata,« piše The Mirror.

