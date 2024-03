Kralj Karel prvič po diagnozi rak v javnosti (FOTO)

Britanski kralj Karel III. se je skupaj s soprogo kraljico Camillo danes na veliko noč udeležil maše v cerkvi v Windsorju. To je bil njegov prvi večji javni nastop, potem ko je kraljeva palača februarja razkrila, da ima raka.

Kraljevi par se je udeležil velikonočnega bogoslužja v kapeli svetega Jurija na območju gradu Windsor zahodno od Londona.

Ko sta Karel in Camilla vstopila v kapelo, sta pomahala skupini navzočih, ki so več ur čakali, da bi videli monarha. Po končanem bogoslužju pa sta se ustavila ob ljudeh, se rokovala in na kratko poklepetala z nekaterimi v množici.

Udeležba na bogoslužju je dolgoletna tradicija britanske kraljeve družine, na kateri so bili danes navzoči tudi drugi družinski člani, med njimi Karlova sestra, princesa Anne.

Bogoslužja pa se niso udeležili prestolonaslednik princ William, njegova žena Kate in njuni otroci. Valižanska princesa je nedavno objavila, da se zdravi zaradi raka in prejema preventivno kemoterapijo.

Buckinghamska palača je sicer februarja sporočila, da so 75-letnemu kralju, ki je na prestolu vsega 17 mesecev, diagnosticirali raka. Ni znano, za kakšno obliko bolezni gre, sporočili so le, da naj ne bi šlo za raka na prostati.