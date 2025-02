Žalostna novica za kralja Karla: zadeva njegovo zdravje

Kralj Karel III. slovi kot ljubeč dedek svojim vnukom in z njimi rad preživlja čas. A med letošnjimi zimskimi potičnicami se ne bo imel priložnosti družiti z njimi.

Princ William in Kate Middleton imata tri otroke: princa Georgea, princeso Charlotte in princa Louisa.

Medtem ko sta princ Harry in Meghan Markle starša dveh malčkov: princa Archieja in princese Lilibet, ki ju vzgajata v Kaliforniji.

Zaradi napetih odnosov med kraljevo družino in zakoncema Susseks je kralj, čeprav si želi več časa preživeti z njima, vnuka iz Amerike srečal le nekajkrat, je pa večkrat v družbi otrok starejšega sina.

Z njimi bi moral preživeti tudi nekaj počitniških dni, ki v Veliki Britaniji trajajo vse do konca tedna, a je zaradi zdravljenja raka moral spremeniti načrte.

Kralj zimske počitnice preživlja v zasebni rezidenci Sandringham House iz 18. stoletja. Na obsežnem posestvu med 15. in 23. februarjem potekajo tudi različne otroške dejavnosti.

Od ogleda kraljevskih avtomobilov na dvorišču Stables Courtyard do spoznavanja gasilske brigade Sandringham, gozdna šola ponuja spoznavanje žuželk, ustvarjalne delavnice, lov na zaklad in učenje lokostrelstva.

To bi bila odlična priložnost, da bi se kralj družil z otroki starejšega sina.

Vendar sta se William in Kate tokrat odločila, da bosta počitnice z družino preživela na karibskem otoku Mustique.

Kralj je namreč od zdravnikov dobil in upošteval nasvet, naj zaradi svojega zdravstvenega stanja in natrpanega urnika več počiva.

Življenjska trenerka Julie Leonard je za revijo Hello! povedala: »Vsi potrebujemo čas za sprostitev in oddih, da lahko predelamo, misli in čustva.«

»Počitek je bistven za prekinitev stresnega cikla in povrnitev v bolj zdravo stanje,« je pojasnila in dodala:

»Počitek ni izguba časa, je ključnega pomena za zdravje in srečo ter bi moral imeti prednost. To je dejavnost, ki jo je treba načrtovati in ceniti kot pomemben segment življenja.«