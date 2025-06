Kralj Karel III: med bojem z rakom potekajo priprave na pogreb

Kot najbolj očiten znak, da kralj Karel morda izgublja boj z rakom je, da so zaposleni in svetovalci v palači Buckingham začeli z vajami za njegov pogreb s kodnim imenom Most Menai oziroma Menai Bridge.

Kralj Karel III., podobno kot njegova mati, kraljica Elizabeta II., ki je vladala 70 let, ne namerava zaradi težav z zdravjem odstopiti s prestola in je dejal, da bo na njem ostal do smrti.

A operacija Menai Bridge, ki se bo aktivirala v urah, dneh in tednih po njegovi smrti, je pod nenehnim nadzorom, pri čemer viri iz palače navajajo, da so že bile izvedene vaje za primer, da bi 76-letnik nenadoma umrl.

V pripravo načrtov je bilo vključenih več organov, povezanih z monarhijo in britansko vlado, podobno kot pri operaciji London Bridge, ki je bila leta 2022 sprožena po smrti kraljice Elizabete II.

Operacija London Bridge je bila načrtovana desetletja pred njeno smrtjo, tedanji načrti in pridobljene izkušnje pa se uporabljajo kot osnova za vojaško operacijo ob smrti kralja Karla.

»Tudi kralj je v svoji prisegi dejal, da bo na čelu monarhije vztrajal, dokler mu bo življenje dopuščalo ... a smrt mora biti vedno v ozadju zavesti in treba je načrtovati prihodnost,« je za RadarOnline povedal Simon Morgan, 52-letni kraljevi varnostnik, ki je služil v varnostni službi nekdanje kraljice.

Odločanje v trenutkih po kraljevi smrti je ključno, saj določeni protokoli narekujejo natančen časovni potek dogodkov.

»To so vaje, ki jih nihče ne želi izvajati, vendar mora biti vsak pripravljen. Vsaka podrobnost je načrtovana: od tega, kdo koga pokliče do tega, kako se spuščajo zastave,« je še dejal vir iz palače.

Ključno je, da bo princ William nemudoma prevzel kraljevo vlogo, sledilo bo kronanje. To bo takoj, ko bodo po državnem pogrebu kralja zaključene priprave.

RadarOnline poroča, da bo kraljev zasebni tajnik prvi, ki bo o smrti monarha obvestil britanskega premierja.

Nato bo sledila serija klicev, znanih kot kaskada klicev, s katero bodo obveščeni kabinetni sekretarji, ministri in višji državni uslužbenci.

Ko bo kaskada zaključena, bodo zastave po ulici Whitehall spuščene na pol droga, Buckinghamska palača pa bo izdala izjavo.

Dan kraljeve smrti bo, tako kot ob smrti kraljice Elizabete, označen kot dan D, sledi pa D+1, D+2 in tako naprej.

Princ William bo imenovan za kralja, njegova žena Catherine, bo postala kraljica soproga.

Charlesova žena Camilla, ki trenutno nosi ta naziv, bo po tradiciji prevzela vlogo kraljice vdove.

Kodna oznaka Menai Bridge je poimenovana po visečem mostu, ki povezuje otok Anglesey s kopnim Walesa, kar simbolizira dolgo obdobje sedanjega kralja kot princa Walesa.

Ime sledi kraljevi tradiciji, po kateri se za načrte pogrebov uporabljajo kodna imena povezana z mostovi piše thenightly.com.au.