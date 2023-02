Kralj jo je končno objel

Pred dnevi se je princesa Delphine pridružila članom belgijske kraljeve družine na spominski maši, posvečeni kraljevim pokojnim prednikom. Prisotnim je srce še posebej zaigralo, ko je nekdanji belgijski kralj Albert pred cerkvijo objel svojo nezakonsko hčer Delphine in jo celo poljubil na lice, česar v javnosti ni storil še nikoli.

Prav vsi pa so jo menda toplo sprejeli. FOTO: Johanna Geron Reuters

Petinpetdesetletnica se je dolgih sedem let borila, da bi jo Albert priznal za svojo, ko drugače ni šlo, se je po pomoč obrnila celo na sodišče in kralj je na koncu kljub nasprotovanju moral opraviti test očetovstva. Delphine je javnost takrat napadla, da ji gre le za očetovo bogastvo in status, kar je sama ves čas zanikala in dejala, da gre zgolj za »načela«. Z njeno mamo, belgijsko baronico Sybille de Selys Lonchamps, je imel že poročeni kralj kar 18 let dolgo razmerje, med katerim se je rodila tudi Delphine. A če bi Belgijci izvedeli za to, bi izbruhnil škandal, ki bi lahko takrat še kralja odnesel s prestola, najverjetneje bi razpadel tudi njegov zakon.

Ko pa je Albert leta 2013 iz zdravstvenih razlogov vladanje predal sinu Philippeju, je Delphine začela postopek za priznanje očetovstva. Kljub umazani in dolgi sodni bitki, ki je epilog dobila pred tremi leti, pa se odnos med Delphine in Albertom počasi, a vztrajno izboljšuje. Postala je princesa, dobila pravico nositi očetov priimek Saxe-Cobourg, spoznala je očetovo ženo kraljico Paolo, polbrata kralja Philippeja in njegovo družino ter druge kraljeve, ki se jim v zadnjih letih vedno pridružuje tudi na uradnih in mnogih zasebnih dogodkih, prav vsi pa so jo menda toplo sprejeli.