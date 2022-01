Kralj je nezakonsko hčer spravil v jok

Po dolgih letih na sodišču je predlani Delphine Boël le dosegla, da je nekdanji belgijski kralj Albert II. priznal očetovstvo. Tako je postala princesa, spoznala je tudi že polbrata in aktualnega belgijskega kralja Phillipeja. A če je srečanje s slednjim šlo precej gladko in sta se oba strinjala, da je treba zaceliti rane ter nadoknaditi izgubljeni čas, pa je bilo srečanje z Albertom zanjo precej travmatično.

Kmalu je spoznala tudi polbrata, belgijskega kralja Philippeja. FOTO: Facebook

Kot je povedala med snemanjem dokumentarnega filma, je bil nekdanji kralj izjemno nesramen in posmehljiv, ko sta se leta 2013 prvič srečala iz oči v oči. »Vprašal me je, ali mi kot umetnici ne gre najbolje in potrebujem pozornost, kar se mi je zdelo neverjetno nesramno. Po prvem pogovoru z Albertom in odvetniki sem iz pisarne odšla povsem strta in v solzah,« je dejala Delphine, ki ob bolečem spominu ni mogla zadržati solza. »Naravnost so mi povedali, da bom s tožbo uničila kralja,« je še dodala.

In res je Albert le en mesec potem, ko je Delphine od njega zahtevala test očetovstva, prestol predal Philippeju, ali je bil razlog strah zaradi škandala, ki bi se razplamtel, ko bi ljudje izvedeli, da ima nezakonskega otroka, ni znano.

Darila po pošti

Pot do priznanja očetovstva je bila sicer dolga. Kar sedem let je trajalo, da je Albert sodno bitko izgubil in bil primoran javno priznati, da je Delphine njegova hči.

»Nisem si želela na sodišče, prepričana sem bila, da bomo zadevo lahko rešili brez tega. A ni se izšlo po mojih pričakovanjih in željah. Vseeno pa ni šlo za zamero ali maščevanje. Ko je Albert rekel, da nisem njegova hči, sem se morala o tem prepričati, potrebovala sem dokaz,« je pojasnila Delphine, ki se je rodila baronici Sybille de Selys Longchamps, ko je bil Albert že poročen s sedanjo kraljico Paolo. Baronica in takrat še princ sta razmerje začela leta 1966, sedem let po tem, ko je on večno zvestobo obljubil drugi, dve leti pozneje je Sybille zanosila.

Ko je Delphine dopolnila 17 let, ji je mama povedala, kdo je njen oče, in 56-letnica se spominja, da je bila izpovedi resnično vesela: »Pa ne zato, ker je bil princ, za to mi je bilo povsem vseeno. Občutila sem olajšanje, da končno vem, kdo je moj oče, čeprav sem obenem razumela, da bi bil velik škandal, če bi za to izvedela tudi javnost.«

Ko je oktobra 2020 obiskala očeta in njegovo ženo, se ji je od srca odvalil velik kamen. FOTO: Belgian Royal Palace

Albert je bil sicer ves čas prisoten v Delphininem življenju, a bolj kot senca, se spominja umetnica. Ko je bila še otrok, je njo in njeno mamo večkrat obiskal, ob rojstnih dnevih ji je poslal darilo, a vse je bilo »na daljavo«, kot je že pred časom dejala Delphine. »Povedali so mi, da je to ali ono od mojega očeta, a ga nihče nikoli ni omenil z imenom, tudi videla sem ga bolj poredko. O tem človeku sem govorila kot o očetu, a zgolj zato, ker so mi tako ukazali. Nikoli pa nisem čutila nobene bližine in tuje mi je bilo neznanca klicati oče,« je še razkrila novopečena princesa, ki je presrečna, da se je kljub izjemno slabemu začetku vse tako dobro končalo.

7 let je bil poročen, ko je ljubica zanosila.

Ko je oktobra 2020 v kraljevi palači obiskala Alberta in Paolo, se ji je namreč od srca odvalil velik kamen: »Bilo je zelo čustveno in z veseljem lahko povem, da smo naredili prvi korak k temu, da zacelimo naš odnos. Srečanje je bilo spoštljivo in od takrat se s kraljevimi dobro razumemo, sprejeli so me in to je najbolj pomembno.«