Kralj je ljubico rešil aresta

Tajskemu kralju je prav malo mar, kaj si o njem mislijo ljudje.

Sininat se je lani znašla v močno varovanem zaporu z najhujšimi zločinci.

Čeprav se v njegovi domovini vrstijo protesti proti monarhiji, se tajski kraljne pusti motiti in še naprej počne, kar ga je volja. Eden od razlogov, da so ljudje tako nezadovoljni z njim kot kraljem, je tudi ta, da jo je s spremstvom med pandemijo popihal v Nemčijo, kjer je užival v najetem hotelu sredi Alp, ljudje pa so se medtem doma borili z virusom in vedno slabšim gospodarskim stanjem, saj je turizem, od katerega je močno odvisno preživetje Tajcev, povsem zamrl.Na kratko se je kralj nato vrnil v domovino, zdaj pa menda znova uživa v nemškem hotelu. Tokrat je s seboj v Evropo odpeljal tudi svojo nekdanjo varnostnico in eno od uradnih spremljevalk, ki ji je lanske jeseni sicer odvzel plemiški naziv in jo dal vreči v ječo, češ da je spletkarila proti njemu, ni spoštovala kraljeve tradicije in je hotela zasenčiti kraljico. Častni naziv uradne konkubine ji je podelil ob svojem 67. rojstnem dnevu julija lani in postal prvi tajski kralj po skoraj stoletju, ki si je poleg žene omislil še uradno ljubico.Po treh mesecih je bilo sicer razmerja konec in Sininat se je znašla v močno varovanem zaporu z najhujšimi zločinci, okrog 1000 jih menda čaka celo na usmrtitev. Kaj se je zgodilo v zadnjih desetih mesecih, da si je kralj Vadžiralongkorn premislil in Sininat ne le podaril svobodo, temveč jo celo odpeljal s seboj v Nemčijo, ni znano, nekateri so prepričani, da mu je v hotelu med nekaj deset ljubicami preprosto postalo dolgčas in si je zaželel novega starega obraza.