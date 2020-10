Kralj je končno lahko spoznal polsestro

GETTY IMAGES Razmerje med Delphinino mamo in Albertom je trajalo polnih 18 let. FOTO: Mark Renders/Getty Images

Pisali smo že, da je, po novem se piše, po sedmih letih uspelo na sodišču doseči, da se jo prizna kot hči nekdanjega belgijskega kralja, s čimer je dobila pravico do deleža njegove dediščine in plemiški naziv, uporablja pa lahko tudi očetov priimek.In zdaj je končno spoznala tudi polbrata, belgijskega kralja, ki jo je videl prvič v življenju. Srečanje v gradu Laeken je bilo menda zelo prisrčno in čustveno, kralj pa je polsestro stisnil v topel objem. Po srečanju sta na družabnem omrežju podala skupno izjavo in objavila fotografijo, na kateri stojita nekoliko narazen, saj sta si za to priložnost snela zaščitno masko.»Dolgo sva se pogovarjala in bilo je nekaj posebnega. Končno sva dobila priložnost, da se spoznava. Govorila sva o svojih življenjih in rečeh, ki naju oba zanimajo. Najina vez se bo razvijala naprej, saj imava iste korenine,« sta zapisala ob fotografiji ter se oba podpisala. Belgijci so bili navdušeni, kralja so pohvalili.»Kralj Philippe si zasluži globoko spoštovanje za to zelo človeško potezo. Čudovito,« je denimo zapisal eden od njegovih rojakov. »Spoštovanje in pohvale naši kraljevi družini. Že zaradi tega si zaslužijo spoštovanje vsakega posameznega državljana,« je bil navdušen drugi.Princesa Delphine je bila spočeta med 18-letnim razmerjem (poročenega) belgijskega kralja in aristokratke. Delphine so mnogi obtoževali, da se za priznanje očetovstva bori zgolj zaradi statusa in denarja, kar je vztrajno zanikala. »Mož moje mame je premožen industrialec in aristokrat in ima veliko več denarja kot kraljeva družina,« je pojasnila po eni od obravnav in dodala, da naziva njeno kraljevo visočanstvo, ki ji je pripadlo z nazivom princesa, ne bo uporabljala, želela je le, da se jo obravnava enako kot brata in sestro.»Počutim se, kot da nimam pravice obstajati. Ne obstajati kot del kraljeve družine, ampak kot jaz. Odločitev, da se po pomoč obrnem na sodišče, se je izkazala za pravilno, saj so odločili, da imam pravico obstajati,« je dodala umetnica, ki je z Albertom nazadnje govorila leta 2001. In čeprav se je sprva trudila, da bi zadevo rešila za zaprtimi vrati, le z njim, je po letih neuspehov obupala in se odločila, da ji ne preostane drugega, kot da vse skupaj obelodani.