Kourtney Kardashian bo mamica še v četrto

Kourtney Kardashian je vse od trenutka, ko ji je pred dvema letoma tla pod nogami spodnesel Travis Barker, rockerski bobnar skupine Blink-182, sanjarila, da bi se iz njune ljubezni rodil otrok. A kljub obilici dela med rjuhami je test nosečnosti iz meseca v mesec kazal neželeni minus. Zato je Kourtney zdaj, ko se je v okvirčku testa vendarle pokazal plus in ji povedal, da bosta dobila otroka, srečno novico na ves glas izkričala vsemu svetu. Na velikanski plakat je z velikimi črkami namreč napisala tri preproste, a najlepše besede: »Travis, noseča sem!« Plakat je visoko v zrak dvignila sredi koncerta skupine Blink-182, ob čemer se je oboževalcem skupine skoraj zmešalo od navdušenja. Da o Travisu, ki bo spet postal oče, ne govorimo.

Zamrzniti si je dala sedem jajčec

Kourtney je z bivšim dolgoletnim ljubimcem Scottom Disickom že trikrat postala mama. Podobno je tudi Travis že oče trem – sinu in hčerki, ki sta se mu rodila iz nekdanjega razmerja s Shanno Moakler, ter posvojeni hčeri. A ko sta si Travis in Kourtney lani obljubila večno ljubezen in tako združila svoji družini, sta ji želela dodati še enega člana ali članico, po katerem bi se pretakala kri njiju obeh. Toda čeprav sta ogromno časa preživela v postelji, se Travisovo seme ni in ni hotelo prijeti. Na pot skupnega starševstva sta poskušala stopiti tudi s pomočjo umetne oploditve, a jima otrok niti tako ni bil dan. »Tudi uradno sva zaključila umetno oploditev. Otroka si želiva bolj kot vse na svetu, a davek, ki ga je to terjalo od mene, je previsok,« je februarja lani dejala Kourtney in še dodala, da vseeno verjame, da jima bo otrok morda vseeno naklonjen.

»Travis, noseča sem!« je napisala na plakat. FOTO: Osebni Arhiv

Nad umetno oploditvijo sta lani obupala, ne pa tudi nad poskusi zanositve. V želji, da bi povečala svoje možnosti, se je Kardashianova tako obrnila na tradicionalno indijsko medicino in šla skozi ajurvedsko očiščenje. Poskusila je tudi prakso »soparjenja intimnih predelov«, saj naj bi tudi to bolje pripravilo njeno telo na nosečnosti. Med ovulacijo je vsakokrat vse izpustila iz rok, celo prekinila obisk sestre, da sta si s Travisom tedaj na hitro privoščila petminutno seksualno seanso. Po nasvetu strokovnjaka za plodnost je štirikrat na teden pila moževo spermo. Skratka, poskusila je vse, in to se ji je zdaj vendar obrestovalo.

Travis je našel nov najljubši boben, nosečniški trebušček svoje ljubljene. FOTO: Osebni Arhiv

»Prevevata me neizmerna hvaležnost in sreča,« je dejala, ko je je svetu sporočila, da bo že četrtič mamica. Tokrat z ljubeznijo svojega življenja. »Več kot srečna je. Ko je novico sprva zaupala družini, ni mogla zadržati solza,« je povedal vir in dodal, da je že dolgo komaj čakala in molila, da bi spet postala mamica. »Za to je molila, odkar sta se spoznala s Travisom. Za otroka sta se trudila skoraj dve leti, in to je bilo čustveno precej izčrpavajoče.«