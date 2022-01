V prtljažniku našli umorjeno agentko Kim Kardashian in Nicki Minaj

Svet slavnih pretresa brutalni umor Angele Angie Kukawski. Angie, ki je med mnogimi skrbela tudi za posle Kardashianovih in Nicki Minaj, so našli umorjeno v prtljažniku njenega vozila. Losangeleški policisti so aretirali njenega 49-letnega partnerja Jasona Bakerja, ki je osumljen umora. Kukawskijevo so pogrešali od 22. decembra, njeno truplo pa so našli v prtljažniku njenega vozila. Baker jo je domnevno umoril v njuni rezidenci in nato njeno truplo položil v prtljažnik in odpeljal do Simi Valleya, kjer je parkiral vozilo.

»Angela je bila najboljša. Res je skrbela za nas in uresničila stvari, ki so se zdele nemogoče. Zelo jo bomo pogrešali,« so za revijo People komentirali Kardashianovi in izrekli sožalje družini in svojcem. Nicki pa je zapisala, da je bila Angie ena izmed najbolj delavnih, zanesljivih in prijaznih oseb, ki jih je poznala. »Nisi si zaslužila tega, Angela. Moje srce se trga. Počivaj v miru.«