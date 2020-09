Kot strela z jasnega: Lepi Burak pred ločitvijo?!

Priljubljeni turški igralec Burak Özçivit, ki ga slovenski gledalci najbolj pomnijo po vlogi Bali bega v seriji Sulejman Veličastni in vlogi Kemala v veliki uspešnici Moja boš, in njegova soproga, prav tako igralka Fahriye Evcen, veljata za enega najlepših in najbolj priljubljenih turških parov. Poročila sta se pred tremi leti, aprila lani se jima je rodil sin Karan, sedaj pa naj bi bilo pravljice konec, tako vsaj pišejo rumeni turški mediji.



Fahriye je pred nekaj meseci izgubila očeta, ki je izgubil boj z rakom na želodcu. Izgube očeta nikakor ne more preboleti, padla naj bi v globoko depresijo. Burak je povsem prevzel skrb za sinčka in odpovedal vse poslovne obveznosti, da bi bil ob njej. Ko je ugotovil, da njeno stanje ni nič boljše, ji je predlagal, da obišče psihiatra, kar pa je ona zavrnila, nesoglasja in prepiri med parom pa so odtlej menda vse pogostejši. Zadnji večji prepir naj bi izbruhnil med poletnim dopustom v Bodrumu. Stanovalci sosednje vile so medijem povedali, da je iz njune hiše pogosto bilo slišati prepire.



Burak zelo dobro ve, kako zahrbtna je lahko depresija, saj je pred dvema letoma tudi sam doživljal težke čase, zato se je za nekaj časa umaknil iz javnosti in ni snemal. Igralec, za katerim vzdihujejo številne ženske (in moški) po svetu, je trpel zaradi sindroma izgorevanja, po nekaj mesecih pa se mu je stanje izboljšalo.