Kot strela z jasnega: umrl znani igralec iz serije Breaking Bad

Umrl je igralec Mike Batayeh, ki ga mnogi poznajo po vlogi v seriji Breaking Bad, poroča TMZ. Bil je star 52 let.

Novico o igralčevi smrti je potrdila njegova družina. Mike je umrl zaradi srčnega infarkta na svojem domu v Michiganu, njegova družina pa je smrt opisala kot »nenadno«.

»Zelo ga bomo pogrešali. Znal je nasmejati in razveseliti marsikoga,« so v izjavi zapisali družinski člani.

Mimogrede, Mike je od leta 2011 do 2012 igral v treh epizodah Breaking Bad. Igral je Dennisa Markowskega, vodjo industrijske pralnice Lavanderia Brillante. Igral je tudi v serijah CSI: Miami in The Bernie Mac Show