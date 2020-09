Kot otrok je stradala, danes pa je poročena z bogatašem

Z obrazasije sreča. 38-letna manekenka se je v teh dneh poročila s svojim dolgoletnim partnerjem, francoskim podjetnikom in bogatašem. Par sta že od leta 2011 in imata dva otroka, šestletnegain štiriletnega. Iz prejšnjega zakona z Justinom Portmanom ima lepa Rusinja še sina Viktorja in hčerkoManekena, ki je bila dolga leta obraz znamke Calvin Kein, je na poroki nosila obleko. Zaljubljenca bi se morala poročiti že 27. junija, a je bila poroka zaradi koronavirusa odpovedana in prestavljena na kasnejši datum. Zabave ob skoku v zakonski stan ni bilo, predvidevajo, da bo ta sledila, takoj ko bo to mogoče.Čeprav je dane srečna, njeni spomini na otroštvo niso preveč lepi.Ruska manekenka 38-letna Natalia Vodianova ni imela srečnega otroštva. Pri rosnih letih jo je zapustil oče, v stik z njo pa je stopil šele, ko je zaslovela v svetu mode. Odraščala v revni ruski četrti Nižnji Novgorod z mamo, babico in dvema polsestrama. Ena izmed sester, Oksana ima cerebralno paralizo, diagnosticirali pa so ji tudi avtizem.Natalia je pomagala mami prodajati sadje na ulici, kasneje pa je, da bi družini finančno pomagala, s prijatelji sama postavila stojnico. »Mamo je drugi mož zapustil, ker se ni mogel sprijazniti z boleznijo lastnega otroka, moje sestre. Zelo zgodaj sem se morala naučiti kuhati, skrbeti zase, morala sem odrasti. Pogosto sem bila lačna. Dogajalo se je, da sem več dni jedla samo juho iz vrečice. Sestra in jaz sva deset let spali skupaj v postelji. Nosila sem premajhne čevlje, ker nismo imeli denarja za nove, a vse to ni nič v primerjavi z nasiljem, ki so ga nad mano izvajali vrstniki,« je povedala Natalia.Dejala je, da so pljuvali v njo, ji govorili, da je zaradi sestre umazana, da je ne želijo blizu, ker se bodo okužili. »Še danes imam brazgotino na čelu, ker me je nekdo udaril s kovinskim predmetom. Spomnim se le, da sem krvavela,« je dejala v intervjuju.Natalia se je pri 15. letih vpisala v manekensko šolo, dve leti kasneje pa je odšla v Pariz, kjer je podpisala pogodbo z Viva Models. Osem let je bila obraz Calvin Kleinam sodelovala pa je tudi z Guerlainom, Givenchyjem, Prado, Chanelom in Guccijem. Leta 2016 je znamka Mettel naredil prvo rusko Barbie lutko in ji nadela njeno ime.Ustanovila je tudi dobrodelno organizacijo Naked Heart, ki nudi pomoč staršem in otrokom s posebnimi potrebami.