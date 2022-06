Kot kralj bo princ Charles več poslušal

Delo vladarja zahteva celega človeka, ki mora služiti narodu ves čas in predstavljati svojo deželo v tujini, gostiti tuje pomembneže ter spremljati delo parlamenta. Kljub temu se je princ Charles odločil, da se, ko postane kralj, ne bo odpovedal delu pri projektih in v dobrodelnih organizacijah, ki so mu blizu. Mednje vsekakor spada boj za čistejše okolje in samopreskrbo.

Skrb za okolje in samopreskrba sta le dve od reči, ki so Charlesu zelo pomembne. FOTO: Michael Crabtree/Reuters

Bodoči kralj se je tudi odločil, da bo na široko odprl vrata Buckinghamske palače, ki bo nekoč postala njegova uradna rezidenca, ter vanjo vabil tako predstavnike širše javnosti kot strokovnjake, da bi s skupnimi močmi našli rešitve za težave, s katerimi se spopadata Velika Britanija in svet.

»Tudi če bodo ljudje prišli samo pogledat, kako je v mojih prostorih, lahko ostanejo in skupaj se bomo spopadli z izzivi,« je dejal na sestanku s kanadskim premierjem Justinom Trudeaujem in nekdanjim guvernerjem Banke Anglije Markom Carneyjem.

Doslej so ga mnogi kritizirali zaradi njegovih glasno izraženih mnenj glede arhitekture, homeopatije, ekološko pridelane hrane ter uporabe tradicionalnih metod v kmetijstvu, češ da bo težko čez noč postal nepristranski, kar vladar mora biti.

Tudi če bodo ljudje prišli samo pogledat, kako je v mojih prostorih, lahko ostanejo in skupaj se bomo spopadli z izzivi.

A prestolonaslednik je dvomljivce poskušal pomiriti, da bo »več poslušal kot govoril«. Vir blizu Charlesu je za britanske medije dejal, da je princ neutruden, kadar se za kaj zavzame in želi kaj spremeniti.

»Ne obupa in ves čas preverja, kaj se z določeno stvarjo dogaja, ali se je zgodil kak napredek. A ne poskuša stvari reševati sam, najprej posluša, nato pa združi ljudi, da bi težavo rešili skupaj,« je še dejal vir, ki o Charlesovi nepristranskosti ter nevmešavanju v lokalno in državno politiko ne dvomi.