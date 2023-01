Kot članica ene najbolj priljubljenih skupin služila milijone, zdaj pa: »Nimam denarja, sem brezdomka«

Britanska pop skupina S Club 7 je v 90-ih dosegla svetovni uspeh z uspešnicami, kot so Never Had a Dream Come True, Reach in Bring It All Back.

Skupino je leta 1998 ustanovil nekdanji menedžer skupine Spice Girls, Simon Fuller, razpadla pa je leta 2003. Prvotno zasedbo so sestavljali Tina Barrett, Paul Cattermole, Jon Lee, Bradley McIntosh, Jo O'Meara, Hannah Spearritt in Rachel Stevens. V letih svojega delovanja so zaslužili50 milijonov funtov.

A življenje ene od članic skupine se je od takrat močno spremenilo.

Hannah Spearritt (41) je za The Sun razkrila, kako sta malo pred božičem s partnerjem Adamom Thomasom in otrokoma končala na ulici, ker je bila hiša, v kateri sta živela kot najemnika v Londonu, nenadoma prodana. Potem sta zatočišče našla v pisarni njene prijateljice, saj si nista mogla privoščiti visokih cen najemnin v britanski prestolnici.

»Bilo je zelo stresno. Naš najemodajalec je nujno potreboval denar, zato je hitro prodal nepremičnino in morali smo se izseliti v dveh dneh. Nismo imeli časa, da bi našli drug dom. Imeli smo srečo, da smo svoje stvari lahko shranili v neodprto kavarno, a nismo imeli kam,« se je spominjala.

»Ljudje mislijo, da smo milijonarji, a to ni res,« je poudarila.

Hannah je po karieri v skupini S Club 7, s katero je nazadnje nastopila leta 2015, nameravala odpreti kavarno, a je to zaradi osebnih razlogov preložila, zdaj pa upa, da jo bo odprla to poletje.