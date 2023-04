Kosorjeva nastopila v hrvaškem pevskem šovu, bila je kraljica in prepevala pesem Let 3

Nekdanja hrvaška premierka Jadranka Kosor je sodelovala v glasbenem šovu Zamaskiran pevec (Masked singer) na enem izmed televizijskih programov. Zdaj pa je za portal Jutarnji list spregovorila o reakcijah, ki jih doživlja po nastopu.

»Odzivi so odlični. Zaustavljajo me na ulici in mi pravijo: Dober dan, kraljica, bili ste odlični, kraljica,« je povedala Kosorjeva in dodala: »Že po prvem nastopu so otroci kričali za mano, ampak jaz sem jim odgovarjala, da ne vem, o čem govorijo, ker po pogodbi nisem smela ničesar razkriti.«

Kot je priznala, se je težko odločila za sodelovanje v šovu. »Dvomila sem, razmišljala, na koncu pa privolila. Že od otroštva sem si želela postati kraljica, zato sem tudi izbrala to masko,« je še povedala nekdanja političarka, za katero je bil to zares skok iz cone udobja.

Ker je velika oboževalka Manuja Chaa, je izbrala njegovo pesem. Zapela pa je tudi Mama ŠČ letošnjih hrvaških predstavnikov na Evrovziji Let 3. »Ko sem bila predsednica, so se veliko norčevali iz mene, se oblačili v mene, zato sem z njihovo pesmijo nekako poravnala račune z njimi. Po drugi strani pa sem jim želela pomagati k boljši uvrstitvi,« pojasnjuje nekdanja predsednica in velika prijateljica našega nekdanjega predsednika Boruta Pahorja.

Kosorjeva uživa v glasbi, še posebno taki, na katero lahko zapleše. Razkrila je tudi, da okna vedno čisti ob glasbi Shakire.