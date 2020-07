Koronabend se je javil iz izolacije: Ni najbolj zabavno

Omiška glasbena skupina VoxBox je naznanila, da so njihovi člani v samoizolaciji zaradi koncerta na poroki v dalmatinskem mestecu Hrvaci, kjer je izbruhnilo novo žarišče koronavirusa, poroča Jutarnji list. Kot pojasnjujejo, so 18. julija igrali na poroki, koncert pa se za njih ni končal najbolje. Po njihovih besedah so bili na poroki odgovorni, saj so se zaščitili, razkuževali in držali varnostno razdaljo, kolikor je bilo mogoče. A kot dodajajo, ni bilo vse odvisno od njih.



Svoje oboževalce na facebooku skupina poziva, naj pazijo nase ter se izogibajo zaprtim prostorom, ki so polni ljudi. »Nosite maske, umivajte si roke, ne dotikajte se obraza. Samoizolacija sredi poletja ni najbolj zabavna stvar, priznamo. A vsakemu se lahko zgodi,« so zapisali. Člani skupine upajo, da bodo čim prej lahko spet stopili na glasbene odre.



Prav zaradi omenjene poroke je v Splitsko-dalmatinski županiji izbruhnilo novo žarišče covida 19. V Sinju so potrdili 10 novih primerov okužb, v Omišu pa štiri. Število obolelih v teh krajih še narašča.