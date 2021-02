Korona že tretjič udarila po Batmanu

Film naj bi prišel v kinematografe marca 2022.

Strogi pogoji

V tej vlogi smo videli že številne igralce.

Brez pretiravanja lahko rečemo, da je najnovejši film o Batmanu eden najtežje pričakovanih. Ne le zaradi osrednjega junaka, ki mu je do zdaj, razen v verziji z, vedno uspelo navdušiti gledalce, ampak tudi zaradi skrbno izbrane igralske zasedbe, ki že sama po sebi vleče množice v kinematografe. V vlogi Batmana nastopa, ki je obnorel najstnice kot vampir v sagi Somrak, glavni negativec, pingvin, pa je pri ženskem spolu nič manj priljubljen, eden največjih zvezdnikov irskega rodu ter ponosni lastnik zlatega globusa. V vlogi ženske mačke bo zaigrala, hčerka glasbenikain igralke, ki smo jo v osemdesetih spremljali v humoristični seriji Cosby. Če dodamo še izpiljene akcijske prizore, posebne učinke in domišljeno masko in scenografijo, ki bo gledalca po obljubah producentov popeljala v mračen svet s kriminalom prepredenega mesta Gotham, se zdi, da je uspeh filma zagotovljen. Tudi napovednik, ki si ga je že mogoče ogledati na spletu, veliko obeta.A navdušenci nad Batmanom, ki komaj čakajo na marec 2022, bodo morali na uspešnico, v katero je studio Warner Bros vložil več kot 100 milijonov evrov, najverjetneje počakati še malce dlje, saj covid-19 nenehno meša štrene snemalni ekipi in ustavlja snemanje. Potem ko so septembra ugasnili kamere, ker naj bi bil okužen glavni igralec, in novembra, ker je zbolel eden od kaskaderjev, so morali prejšnji teden znova prekiniti snemanje, saj je bil na testu za novi koronavirus pozitiven Pattinsonov dvojnik. Ekipa z igralci vred mora zdaj za 10 dni v izolacijo. Snemanje Batmana se bo torej še dodatno zavleklo, saj so morali prekiniti delo v obeh studiih, v katerih trenutno snemajo. Poleg tega naj bi prav zdaj ustvarjali zahtevne akcijske prizore, zaradi česar naj bi bila slaba volja zaradi zastoja še večja. »Snemati uspešnico tega kalibra je že samo po sebi težko, kaj šele če ti kar naprej grozi covid-19,« je medijem povedal neimenovani vir. »Po eni strani to dokazuje, da Warner Bros odlično skrbi za varnostne ukrepe, po drugi pa je delati naslednjih deset dni brez toliko ljudi nekaj, čemur bi se studio lahko izognil,« je dodal. Po besedah vira potrebuje ekipa le še kak mesec dela, nato pa se začne postprodukcija. Pri Warner Brosu sicer tretje zaustavitve snemanja niso uradno potrdili.Snemanje Batmana že brez najnovejšega incidenta močno zamuja. Prvi udarec je bil razmah epidemije marca 2020, ko so morali ugasniti kamere za šest mesecev. Močno v zamudi so nato skoraj že začeli snemati septembra, a se je okužil filmski Batman Pattinson. Okužbo naj bi odkrili, ko so na prizorišču ugotovili, da ima povišano temperaturo. Po 14 dneh počitka se je vrnil na delo.Odkar je marca lani udarila epidemija, je snemanje filmov drugačno. Filmska industrija je sprejela vrsto zdravstvenih protokolov, ki se jih morajo držati vsi, od lučkarjev in pisarniških delavcev do režiserjev in zvezdnikov. »Ti znanstveno utemeljeni protokoli omogočajo, da se vrnemo k delu, ki ga imamo radi,« je septembra, ko so se snemanja spet začela, povedala, predsednica Zveze filmskih in televizijskih producentov. Uvedli so redna testiranja. Poostrili so čiščenje prostorov ter začeli uporabljati zaščitno opremo. Ker med snemanjem ni mogoče zagotoviti varne razdalje med ljudmi, so uvedli sistem mehurčkov. Ljudje iz enega mehurčka naj se ne bi družili z ljudmi iz drugega mehurčka. Igralci, pri katerih je tveganje, da zbolijo, največje, saj ne morejo nositi maske pred kamero, prav tako ne vzdrževati razdalje, morajo slediti posebno strogim ukrepom. Testirali naj bi jih najmanj trikrat na teden. To je hud udarec po žepu za studie tako zaradi zamud kot tudi ker morajo zagotoviti zaposlenim 10 dni plačane bolniške odsotnosti zaradi okužbe s koronavirusom in še zaradi karantene, če morajo v izolacijo.