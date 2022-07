Kontroverzna poteza zakoncev Zelenski, poglejte, kje se je pojavila prva dama

Ukrajinski predsednik Volodomir Zelenski in njegova žena Olena sta v Kijevu v intervjuju odgovarjala znanemu britanskemu novinarju Piersu Morganu. Med drugim ju je novinar vprašal, kako je ruska invazija na Ukrajino vplivala na njun zakon. Takšne težke okoliščine lahko zakon utrdijo ali razdrejo, je prepričan Britanec, ki sta mu Ukrajinca zatrdila, da v njunem primeru drži prvo. Zdaj se počutita še bolj povezana kot prej.

»Strinjam se s teorijo, da izzivi krepijo zakon. Mislim, da se je to zgodilo tudi pri naju,« je povedala ukrajinska prva dama, njen mož pa je le dodal, da se popolnoma strinja z njenim odgovorom. Olena je dodala, da so za njo najtežji meseci življenja tako kot za vsakega Ukrajinca. »Mislim, da niti ne vemo, kako smo to situacijo čustveno zmogli preživeti.«

Zakonca sta se poročila leta 2003, rodila pa sta se jima dva otroka. Hčerka Kirila je stara devet let, sin Oleksander pa 18. Zelenski je v intervjuju spregovoril tudi o tem, kako je v zadnjih petih mesecih pogrešal člane svoje družine in si jih kot vsak želel zaščititi. »Izkazalo pa se je, da je moja žena veliko močnejša, kot si je pred vojno mislila. Vsaka vojna v človeku prebudi moč, za katero sploh ni vedel, da jo premore,« je bil iskren ukrajinski predsednik.

Ukrajinska prva dama se je pojavila na naslovnici kultne revije Vogue, s soprogom pa sta pred objektiv znane fotografinje stopila tudi skupaj. Pojavljanje na naslovnici je sprožilo številne kritike.

Poglejte izsek iz intervjuja.