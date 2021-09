Konec zavlačevanja, princu Andrewu vročili civilno tožbo

Spor o izročitvi civilne tožbe proti britanskemu princuzaradi domnevne spolne zlorabe mladoletnice je končan. Ameriški odvetniki princa so namreč v petek potrdili, da so prejeli sodne dokumente. Zdaj imajo na voljo do konca oktobra, da pripravijo odgovor na tožbo, poroča nemška tiskovna agencija dpa.Odvetniki princa so se pred tem z vsemi sredstvi poskušali upreti izročitvi sodnih dokumentov. Zaradi zavlačevanja pa si je 61-letni princ zagotovil dodatna dva tedna za odgovor na tožbo. Odgovor mora namreč sodišču v New Yorku predložiti do 29. oktobra.Američankaočita sinu kraljice, da jo je pred 20 leti, ko je bila stara 17 let, večkrat spolno zlorabil. Princ očitke zavrača in leta 2019 je v intervjuju celo trdil, da se ne spomni Američanke.Primer je povezan s spolnim škandali milijarderja, ki je po aretaciji avgusta 2019 naredil samomor. Andrew je bil večkrat gost Epsteina, ki naj bi s svojo nekdanjo partnericoveč deset deklic in mladenk leta spolno izkoriščal.Američanka trdi, da so jo v spolne odnose s princem Andrewom prisilili z grožnjami. Spolne odnose s princem naj bi imela v stanovanju Maxwellove v Londonu, v Epsteinovi graščini v New Yorku in na Epsteinovem zasebnem otoku na Ameriških Deviških otokih.Tožba je vložena po newyorškem zakonu o otroških žrtvah spolnega nasilja iz leta 2019, ki je ukinilo zastaranje kaznivega dejanja spolne zlorabe mladoletne osebe.