Konec za Meghan: tudi Taylor Swift je zavrnila sodelovanje

Kot poroča The Wall Street Journal, naj bi imela vojvodinja Susseška težave s potrjevanjem gostov v njenem avtorskem podkastu. Taylor Swift pa je celo osebno poslala sporočilo za sodelovanje v epizodi. Vendar se zdi, da pevke to ni zanimalo in ji je prek tiskovnega predstavnika poslala zavrnitveno sporočilo.

Taylor je zavrnila sodelovanje. FOTO: Axelle Woussen Bauergriffin/instarimages

Med gosti so bile do sedaj teniška zvezdnica Serena Williams (41), pevka Mariah Carey (54), Paris Hilton (42) ter igralki Mindy Kaling (43) in Constance Wu (41). Podcast, ki ga je vodila Meghan, ni dobil podaljšane pogodbe za drugo sezono. Razhod sta v skupni izjavi potrdila Spotify in Archewell Audi, Harryjeva in Meghanina založba za ustvarjanje vsebin.

Razlog za prekinitev podcasta je Meghanino domnevno pomanjkanje produktivnosti.

Za eno sezono podkasta je dobila plačanih vrtoglavih 20 milijonov dolarjev, kar so zdaj ocenili za preveč glede na to, da je Meghan ustvarila le eno serijo podkastov, zadnjo epizodo pa so predvajali pred devetimi meseci. Tako so soglasno prekinili sodelovanje po dveh letih in pol. Po poročanju nekaterih drugih medijev, pa sta sodelovanje želela prekiniti onadva, da bi podkast lahko prenašala na različnih platformah.

Podkast z naslovom Arhetipi (Archetypes) je bil sicer zelo uspešen, saj se je uvrstil na prvo mesto po priljubljenosti med ljudmi. Decembra je med podkasti prejel tudi nagrado People’s Choice Awards, pri katerih zmagovalce določi javnost.