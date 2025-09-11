Konec ugibanj: selitev Barrona Trumpa

Potem ko se Barron Trump prvi teden novega študijskega leta ni pojavil v kampusu na Manhattnu, ki ga je obiskoval lani, so se pojavila ugibanja, kaj se z njim dogaja.

New York Post sedaj poroča, da se je prvi sin Združenih držav odločil za spremembo: živel bo v Washingtonu, hkrati pa ostal študent Univerze New York.

FOTO: Angela Weiss Afp

Podružnica te ustanove v Washingtonu gosti program Stern Executive MBA, ki bo Barronu omogočil, da v dveh letih zaključi študij poslovne administracije.

V ta program se letno vpiše med 60 in 100 študentov, stroški pa znašajo 32.811 ameriških dolarjev (30.000 evrov). In največja sprememba: Barron po med letošnjim študijskim letom bival v Beli hiši na naslovu 1600 Pennsylvania Avenue in ne več v Trumpovem stolpu v New Yorku.

Prva dama Melania Trump naj bi se, da bo več s sinom, redno vračala v Belo hišo, prav on naj bi bil razlog, da je zadnje leto preživela predvsem v New Yorku.

FOTO: Ricardo Arduengo/Reuters

Edini otrok Donalda Trumpa in Melanie se v zadnjih mesecih ni pojavljal na uradnih dogodkih Bele hiše niti ob očetu.

Nazadnje sta bila skupaj v javnosti na inavguraciji 20. januarja. Med lanskim študijskim letom naj bi se iz stanovanja v Trumpovem stolpu vsak dan vozil na predavanja.

FOTO: Melina Mara /Afp

Do predavalnice Tisch Hall, kjer potekajo predavanja za dodiplomske študente poslovne šole Stern, ga je spremljala kolona črnih terenskih vozil.

V kampusu so ga varovali varnostniki v civilu, po predavanjih se je praviloma takoj odpravil domov.

Letos poleti je, kot poročajo mediji, ljubezen postavil na stranski tir, saj se je osredotočal na razvoj poslovnih idej. Po pisanju revije People je bil zaposlen s poslovnimi sestanki, razvojem tehnoloških projektov in sklepanjem dogovorov.

Vir blizu družine je dejal, da se je v zadnjih mesecih bolj kot ljubezni posvetil šoli, družini in karieri. Julija so sicer poročali, da je našel dekle in z njo preživljal veliko časa, vendar identiteta skrivnostne izbranke ni bila nikoli razkrita.

Kasneje so drugi viri navajali, da trenutno ni v zvezi in da se je popolnoma osredotočil na svoje cilje.

Eden od njih je dejal: »Mislim, da mu ljubezen trenutno ni pomembna. Ima šolo, družino, ki ga obožuje, in lastno kariero, ki jo razvija,« navaja Daily Mail.