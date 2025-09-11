POJASNJENO

Konec ugibanj: selitev Barrona Trumpa

Drugo študijsko leto prvega sina Združenih držav bo drugačno od prvega.
Fotografija:  FOTO: Profimedia
Odpri galerijo
 FOTO: Profimedia

M. Fl.
11.09.2025 ob 14:25
11.09.2025 ob 15:04
M. Fl.
11.09.2025 ob 14:25
11.09.2025 ob 15:04

Potem ko se Barron Trump prvi teden novega študijskega leta ni pojavil v kampusu na Manhattnu, ki ga je obiskoval lani, so se pojavila ugibanja, kaj se z njim dogaja.

New York Post sedaj poroča, da se je prvi sin Združenih držav odločil za spremembo: živel bo v Washingtonu, hkrati pa ostal študent Univerze New York.

FOTO: Angela Weiss Afp
FOTO: Angela Weiss Afp

Podružnica te ustanove v Washingtonu gosti program Stern Executive MBA, ki bo Barronu omogočil, da v dveh letih zaključi študij poslovne administracije.

V ta program se letno vpiše med 60 in 100 študentov, stroški pa znašajo 32.811 ameriških dolarjev (30.000 evrov). In največja sprememba: Barron po med letošnjim študijskim letom bival v Beli hiši na naslovu 1600 Pennsylvania Avenue in ne več v Trumpovem stolpu v New Yorku.

Prva dama Melania Trump naj bi se, da bo več s sinom, redno vračala v Belo hišo, prav on naj bi bil razlog, da je zadnje leto preživela predvsem v New Yorku.

FOTO: Ricardo Arduengo/Reuters
FOTO: Ricardo Arduengo/Reuters

Edini otrok Donalda Trumpa in Melanie se v zadnjih mesecih ni pojavljal na uradnih dogodkih Bele hiše niti ob očetu.

Nazadnje sta bila skupaj v javnosti na inavguraciji 20. januarja. Med lanskim študijskim letom naj bi se iz stanovanja v Trumpovem stolpu vsak dan vozil na predavanja.

 FOTO: Melina Mara /Afp
 FOTO: Melina Mara /Afp

Do predavalnice Tisch Hall, kjer potekajo predavanja za dodiplomske študente poslovne šole Stern, ga je spremljala kolona črnih terenskih vozil.

V kampusu so ga varovali varnostniki v civilu, po predavanjih se je praviloma takoj odpravil domov.

Letos poleti je, kot poročajo mediji, ljubezen postavil na stranski tir, saj se je osredotočal na razvoj poslovnih idej. Po pisanju revije People je bil zaposlen s poslovnimi sestanki, razvojem tehnoloških projektov in sklepanjem dogovorov.

Vir blizu družine je dejal, da se je v zadnjih mesecih bolj kot ljubezni posvetil šoli, družini in karieri. Julija so sicer poročali, da je našel dekle in z njo preživljal veliko časa, vendar identiteta skrivnostne izbranke ni bila nikoli razkrita.

Kasneje so drugi viri navajali, da trenutno ni v zvezi in da se je popolnoma osredotočil na svoje cilje.

Eden od njih je dejal: »Mislim, da mu ljubezen trenutno ni pomembna. Ima šolo, družino, ki ga obožuje, in lastno kariero, ki jo razvija,« navaja Daily Mail.

Preberite še:

 

Preroške besede Melanie Trump: njena napoved se je uresničila
Vizijo je opisala do najmanjših podrobnosti.

 

Melania Trump trepeta za Barrona: ne dovoli mu niti sekunde miru in svobode
Melania Trump se nenehno boji za Barrona: »Vedno ve, kje je«

 

Od otroštva v Sloveniji do Bele hiše: tako je umetna inteligenca prikazala življenje Melanie Trump
Digitalno ustvarjeni prizori prikazujejo, kako naj bi bila videti v različnih obdobjih.

Hvala, ker berete Slovenske novice.

Berite Slovenske novice že za 1,99€ mesečno.

NAROČITE

Več iz te teme:

Barron Trump študij Bela hiša Melania Trump Donald Trump

Priporočamo

To so prizori iz hiše groze v Dobrunjah, kjer naj bi mladoletna hči zabodla svojo mamo (FOTO)
Po javnem sporu med Grošljevo in Kumrom se nam je oglasila Natalija Verboten
Groza na plaži pri sosedih: starejši moški na plan potegnil penis in ...
Grozljiva nevihta prizadela to mesto v Bosni: »Katastrofa, česa takega v življenju ne pomnim« (VIDEO)

Predstavitvene informacije

 
Promo

Varčevanje v prihodnosti: Katere naložbe bodo donosnejše

 
Promo

Izkoristite vsak žarek: Kako iz sončne energije »iztisniti« še več?

 
Promo

Kako kupiti bitcoin v Sloveniji?

 
Promo

Tek nima starostnih omejitev: prvi maraton pretekel pri 61

 
Promo Photo

Kako učinkovito obvladati bolečine v dimljah

 
Promo

Novi popolnoma električni Mercedes-Benz CLA

 
Promo

Več kot avto: Hyundai SUV kot zvesti partner na vaših poteh

 
Promo Photo

Intervju: »Največ šteje, da zaposleni čutijo, da so slišani in cenjeni«

 
Promo

Naložbe, ki bodo v prihodnosti premagale inflacijo

 
Promo

Po novem bomo v delovni dan uvedli novo prakso

 
Promo Photo

Črni prah prihodnosti: slovenska inovacija pod stalnim digitalnim ščitom (video)

 
Promo

Zakaj vedno več Slovencev izbira naložbeno zlato namesto bančnega varčevanja?

 
Promo

Na odru ljubljanske Opere se začenja nova sezona

 
Promo

Ko vam banka reče "NE" ...

 

Kdo je mož iz ozadja, ki nam je dal Siddharto?

 
Promo

Ali plačevanje premije res pomeni popolno zaščito?

 
Promo Photo

»Naš cilj je prepoznati mehanizme, ki vodijo v poškodbe in bolezni ter ukrepati pravočasno« (video)

 
Promo Photo

Nič več dvomov, kaj je sveže in kaj pokvarjeno)

 
Promo

Zadovoljni zaposleni, trajnostna praksa in čista oblačila

 

Tedenski jedilnik: vsak teden sveže ideje

Komentarji:

Priporočamo

To so prizori iz hiše groze v Dobrunjah, kjer naj bi mladoletna hči zabodla svojo mamo (FOTO)
Po javnem sporu med Grošljevo in Kumrom se nam je oglasila Natalija Verboten
Groza na plaži pri sosedih: starejši moški na plan potegnil penis in ...
Grozljiva nevihta prizadela to mesto v Bosni: »Katastrofa, česa takega v življenju ne pomnim« (VIDEO)

Izbrano za vas

 
Promo Photo

Kako učinkovito obvladati bolečine v dimljah

 
Promo

Novi popolnoma električni Mercedes-Benz CLA

 
Promo

Več kot avto: Hyundai SUV kot zvesti partner na vaših poteh

 
Promo Photo

Intervju: »Največ šteje, da zaposleni čutijo, da so slišani in cenjeni«

 
Promo

Naložbe, ki bodo v prihodnosti premagale inflacijo

 
Promo

Po novem bomo v delovni dan uvedli novo prakso

 
Promo Photo

Črni prah prihodnosti: slovenska inovacija pod stalnim digitalnim ščitom (video)

 
Promo

Zakaj vedno več Slovencev izbira naložbeno zlato namesto bančnega varčevanja?

 
Promo

Na odru ljubljanske Opere se začenja nova sezona

 
Promo

Ko vam banka reče "NE" ...

 

Kdo je mož iz ozadja, ki nam je dal Siddharto?

 
Promo

Ali plačevanje premije res pomeni popolno zaščito?

 
Promo Photo

»Naš cilj je prepoznati mehanizme, ki vodijo v poškodbe in bolezni ter ukrepati pravočasno« (video)

 
Promo Photo

Nič več dvomov, kaj je sveže in kaj pokvarjeno)

 
Promo

Zadovoljni zaposleni, trajnostna praksa in čista oblačila

 

Tedenski jedilnik: vsak teden sveže ideje

Predstavitvene informacije

 
Promo

Varčevanje v prihodnosti: Katere naložbe bodo donosnejše

 
Promo

Izkoristite vsak žarek: Kako iz sončne energije »iztisniti« še več?

 
Promo

Kako kupiti bitcoin v Sloveniji?

 
Promo

Tek nima starostnih omejitev: prvi maraton pretekel pri 61

 
Promo Photo

Kako učinkovito obvladati bolečine v dimljah

 
Promo

Novi popolnoma električni Mercedes-Benz CLA

 
Promo

Več kot avto: Hyundai SUV kot zvesti partner na vaših poteh

 
Promo Photo

Intervju: »Največ šteje, da zaposleni čutijo, da so slišani in cenjeni«

 
Promo

Naložbe, ki bodo v prihodnosti premagale inflacijo

 
Promo

Po novem bomo v delovni dan uvedli novo prakso

 
Promo Photo

Črni prah prihodnosti: slovenska inovacija pod stalnim digitalnim ščitom (video)

 
Promo

Zakaj vedno več Slovencev izbira naložbeno zlato namesto bančnega varčevanja?

 
Promo

Na odru ljubljanske Opere se začenja nova sezona

 
Promo

Ko vam banka reče "NE" ...

 

Kdo je mož iz ozadja, ki nam je dal Siddharto?

 
Promo

Ali plačevanje premije res pomeni popolno zaščito?

 
Promo Photo

»Naš cilj je prepoznati mehanizme, ki vodijo v poškodbe in bolezni ter ukrepati pravočasno« (video)

 
Promo Photo

Nič več dvomov, kaj je sveže in kaj pokvarjeno)

 
Promo

Zadovoljni zaposleni, trajnostna praksa in čista oblačila

 

Tedenski jedilnik: vsak teden sveže ideje

Slika zvitega časopisa
Naročite se na tiskano izdajo

O nas

Sodelujte z nami

Storitve

Logotip sn
Naročite se na eNovice



Logotip sn
Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.