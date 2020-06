Konec pravljice? Harryju in Meghan težave sledijo na vsakem koraku

Meghan in Jessica sta prijateljevali skoraj deset let. FOTO: Getty Images

Odkar stainspomladi uradno zapustila kraljevo družino in se preselila čez lužo, da bi uživala več svobode, pobegnila pred paparaci in služila svoj denar, kot sta dejala, jima ne gre vse po načrtih. Še pred prihodom v Kanado, kjer sta živela nekaj mesecev, sta želela ustanoviti svojo dobrodelno organizacijo, za katero sta izbrala ime Archwell, po sinu. Vložila sta dokumente, da bi ime patentirala ter zagnala organizacijo, zdaj pa so jima odgovorili, da ni vse, kot bi moralo biti. Meghan in Harry sta denimo površno izpolnila obrazce, jih celo pozabila podpisati, prav tako nista plačala vseh potrebnih pristojbin. Z ameriškega urada za patentiranje so jima zato dokumente vrnili z opombami, kaj vse je treba spremeniti ali dopolniti, za kar imata časa do sredine avgusta, če ne bo vse skupaj padlo v vodo.A Harryju in Meghan se z zagonom organizacije, ki naj bi pomagala mladim do izobrazbe ter na katero bi se lahko obrnili v primeru duševnih stisk, nenadoma ne mudi več tako zelo. Menda želita počakati do naslednjega leta, ko se bosta lahko svojemu novemu poslanstvu bolje posvetila. Deloma jima je načrte prekrižal novi koronavirus, deloma pa rasni nemiri, ki pretresajo Združene države Amerike. Ker je hči temnopolte mame in očeta belca, je rasizem za Meghan nekaj, kar se je globoko dotakne, in odločila se je, da se trenutno raje posveti preganjanju tovrstnih krivic. A prav ko je po spletu zakrožil posnetek, na kateremrazpreda o nepravičnosti sistema, o vrednotah, enakopravnosti ter kršenju pravic temnopoltih, je v javnost pricurljala vest, da je njena najboljša prijateljicagrozila temnopolti vplivnici, ki ni želela nič drugega, kot da se tudi beli vplivneži pridružijo boju proti rasizmu. Mulroneyjeva se je medtem že javno opravičila, a je kljub temu ostala brez službe in brez najboljše prijateljice. Meghan je bila zaradi novice o njenih dejanjih namreč povsem iz sebe in osramočena. »Meghan ve, da Jessica ni rasistka, saj se poznata že zelo dolgo, a za njen ugled in za njeno kariero je zelo slabo, če se po škandalu, ki ga je zakuhala Jessica, še naprej pojavlja z njo v javnosti. Nemudoma je z njo pretrgala stike,« je za britanski časnik dejal eden od Meghaninih prijateljev.A ugled in priljubljenost Sussexovih sta začela pešati že pred škandalom, ki ga je zakuhala Mulroneyjeva. Medtem ko so člani kraljeve družine med izolacijo redno nagovarjali in bodrili Britance prek družabnih omrežij in videoklicev ter z njimi delili koščke svojih življenj, sta Harry in Meghan povsem izginila iz javnosti in ljudje so jima to zamerili. Če sta kraljevo družino pred slabimi tremi meseci zapustila kot ena najbolj priljubljenih članov, pa so ju medtem prehiteli skorajda vsi.»Izolacija je bila dobra za priljubljenost vseh, razen za Harryja in Meghan, ki sta povsem izvisela, in javnomnenjske raziskave so pokazale, da so Britanci nanju začeli gledati kot na nepomembna za državo, in tudi njuni oboževalci so med koronakrizo izgubili zanimanje,« je dejal, ki dobro pozna razmere na britanskem dvoru.