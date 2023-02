Konec ljubezni? V središču govoric o zaročenčevi nezvestobi (FOTO)

Je njune ljubezni konec ali bosta poskušala premostiti nesoglasja? Sta še zaročena? Jo je prevaral ali ne? To v zadnjem tednu neumorno premlevajo tračarski mlini, v središču govoric pa sta Megan Fox in Machine Gun Kelly. No, in glasbenikova kitaristka Sophie Lloyd, ki so ji tabloidi prilepili nehvaležno oznako druge ženske, s katero naj bi se pevec skrivaj in ob strani vdajal prepovedanim telesnim strastem.

Seksi kitaristko so tabloidi označili za drugo žensko in razdiralko ljubezni. FOTO: Osebni arhiv

»V najino razmerje se ni vpletla nobena tretja oseba. Žal mi je, da vas moram prikrajšati za neosnovano zgodbico, a pustite nedolžne ljudi pri miru,« je Megan sklenila razčistiti z govoricami o nezvestobi, zaradi česar se je celo vrnila na instagram, čez katerega je prejšnji teden, ko so govorice najglasneje odzvanjale, naredila križ.

Govorice o nezvestobi je sedaj poskušala zadušiti na instagramu, a te so se rodile prav tu.

»Okušam neiskrenost, tvoja sapa zaudarja po njej,« je filmska zapeljivka zapisala besede, s katerimi si je pred leti skozi pesem dušo ob moževi prevari olajšala Beyonce. V drugem koraku je Megan s svojega profila izbrisala fotografije z zaročencem in mu nehala slediti na družabnih omrežjih. V novodobnem času vzporednega življenja na spletu je to več kot zgovoren znak, da je neki ljubezni odklenkalo ali da se je najmanj znašla na težki preizkušnji. Kdor si je želel še bolj materialen dokaz, pa je moral zgolj pobliskniti proti igralkini roki, s katere je izginil zaročni prstan, ki ga je od mlajšega raperja sprejela pred enim letom. Vse to so bila plodna tla za bliskovito hiter razvoj govoric o prevari, ki so hitro našle tudi tarčo. Seksi Sophie, svetlolaso kitaristko v Kellyjevem bendu, ki se je bila prisiljena braniti.

S pomočjo zakonskega svetovalca poskušata rešiti razmerje. FOTO: Mario Anzuoni/Reuters

A čeprav je sama zavrnila govorice in podčrtala, da je že pet let v predanem razmerju s Christopherjem Painterjem, ter so natolcevanje o nezvestobi zavrnili tudi njeni menedžerji, češ da sta s Kellyjem v izključno profesionalnem odnosu, to ni pomirilo duhov. Govorice so živele svojo pot.

Nezvestoba ali ne, v strastni romanci je nedvomno začelo močno škripati. Prvi večji spor, po katerem je Foxova snela zaročni prstan, pa naj bi se zgodil med vikendom ameriškega superbowla. »Megan je precej iz sebe. Sprla sta se in trenutno ne govorita drug z drugim. Težave sta sicer imela že prej, a situacija je zdaj zelo napeta,« je povedal vir. A ko se je njuna razgreta kri malce pomirila, sta se menda odločila, da bosta poskušala zgladiti nesoglasja, rešiti težave in obrniti nov list na skupni poti.

Preden se je zaljubila v mlajšega raperja, je bila Megan deset let poročena z igralcem Brianom Austinom Greenom.

»Megan je še vedno iz sebe, a s Kellyjem poskušata rešiti razmerje. Ni ženska, ki bi skakala od enega moškega do drugega, verjame v dolgoročno partnerstvo, zato njune ljubezni ne bo predala brez boja. Vsekakor imata težave z zaupanjem, zaradi česar prihaja do sporov.« In ker sama očitno ne najdeta skupnega jezika, sta se po pomoč menda obrnila na zakonskega svetovalca.

Zasnubil jo je januarja lani. FOTO: Osebni arhiv