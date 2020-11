Konec ljubezni Olivie Wilde in Jasona Sudeikisa

Profimedia Za Olivio je otrok močnejša vez med dvema kot poročna listina. FOTO: Profimedia

Dolgo je potreboval za prvi poljub

Osebni Arhiv Olivia je hvaležna, da ima v teh dneh dodaten čas, ki ga lahko preživlja s hčerko in sinkom. FOTO: Osebni Arhiv

let sta bila zaročena.

Preden sta se zaljubila, sta že oba okušala zakonsko življenje. Olivia s Taom Ruspolijem, Jason pa je bil šest let, do leta 2010, poročen z igralko Kay Cannon.

Njuna ljubezen je vse, vključno z njima, presenetila. Tistega leta 2011 jenamreč ravno končala osemletni zakon s, s katerim sta se zaljubila pri njenih 18 letih in se v žaru mladostniške brezglave zaljubljenosti po le šestih mesecih poznanstva že poročila.A čeprav se črnilo na ločitvenih papirjih še ni dobro posušilo, že je devet mesecev po razhodu spoznala, in oba je kupidova puščica zadela naravnost v srce. Bila je ljubezen na prvi pogled. Ta je v sledečih letih rasla in cvetela, o kakršnih koli nesoglasjih ni bilo ne duha ne sluha. Zato je javnost zdaj zaprepadena obstala, saj je počilo kot strela z jasnega. Po skoraj desetletju sanjske ljubezni, ki sta jo okronala z zaroko in dvema otrokoma, sta Olivia in Jason zakorakala po ločenih poteh.Kje se je zalomilo, vesta zgolj onadva. Še avgusta je Jason namreč sanjavo zajadral v spomin na njun prvi poljub, ki ga je navdal z neizmerno srečo, a tudi strahom, saj se mu je ob prvem dotiku njunih ustnic zazdelo, da je Olivia zadnja ženska, ki jo bo kdaj poljubljal.»Slutil sem, da se po tem, ko jo bom prvič poljubil, ne bom poljubljal z nobeno drugo več. Zato sem vedel, da moram biti nadvse previden,« v čemer je tudi tičal razlog, da je čakal kar debel mesec za tisti prvi poljub. Čeprav, roko na srce, se je tudi kar nekaj časa motovilil, da jo je sploh povabil na zmenek. Spoznala sta se že med snemanjem finalne oddaje Saturday Night Live in med njima se je nemudoma zaiskrilo, pa kljub temu ni zbral poguma za randi.»Slišal sem, da naj bi se videvala z nekom drugim, zato si nisem upal ničesar ukreniti,« je priznal Jason, Olivia pa je njune začetke dopolnila, da jo je v hipu očaral, tudi ker je odličen plesalec, ti pa da so njena šibka točka. »A čeprav sva se v sekundi ujela, me na koncu večera ni prosil niti za telefonsko številko. Naslednjega pol leta sva se nenehno naključno srečevala, dokler ni k njemu stopil moj prijatelj, mu dal moje telefonske številke in mu dejal, naj jo vendar že uporabi. In to je bil začetek.«Sprva sta se okoli čustev, ki sta jih vzbudila drug v drugem, torej vrtela kot mački okoli vrele kaše. A ko sta previdnost naposled poslala k vragu, se je vse začelo odvijati precej hitro, že v roku enega leta sta bila namreč zaročena. V tretjem letu njune ljubezni, pisalo se je leto 2014, sta srečo okronala s prihodom prvorojenca, dve leti pozneje mu je sledila sestrica. Prav zaradi prikupnih kratkohlačnikov se zaljubljencema ni mudilo, da svojo vez še uradno potrdita s poroko. »Pred prihodom otroka je poroka ultimativen izkaz predanosti in obljubljenosti drug drugemu. A ko imaš otroka, je ta tisti, ki najglasneje sporoča, da so si starši povsem predani in zavezani,« je lepotica pojasnjevala, čemu po toliko letih zaroke še nista zakorakala pred oltar. A sta se zdaj, še preden bi naredila ta največji korak, razšla.Odklenkalo naj bi jima že na začetku leta, je povedal prijatelj nekdanjega para. »A njun razhod je bil prijateljski. Od partnerjev sta postopno prešla k temu, da skupaj skrbita za otroka. Otis in Daisy sta zanju na prvem mestu, okoli skrbi za otroka pa gradita družinsko jedro.« Kar je zdaj potrdila tudi lepa igralka, s trditvijo, da sta otroka njeno vse in najpomembnejše. V tem pa je tudi našla svetlo točko sicer nič kaj rožnatega obdobja, tako zaradi razpada ljubezni kot zaradi pandemije: »Neizmerno sem hvaležna za ta dodatni čas, ki ga imam za otroka. Da ju lahko vsak večer pokrijem in jima povem pravljico za lahko noč, je zame nadvse posebno in pomembno.«