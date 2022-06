Konec hollywoodskega para

Igralca Lauren Graham in Peter Krause sta sporočila, da sta se razšla po desetletju skupnega življenja. In da je presenečenje še večje, tega nista storila zdaj. Kakor je potrdila tiskovna predstavnica Grahamove, sta se junakinja nanizanke Gilmore Girls, ki so jo pri nas prevedli v Midve z mamo, in zvezdnik serije Pod rušo (Six Feet Under) tiho in mirno razšla lansko leto.

Peter Krause se je gledalcem najbolj vtisnil v spomin v seriji Pod rušo. FOTO: HBO

Tihi razhod

Lauren Graham in Peter Krause sta bila pred romantično zvezo že več let prijatelja, potem ko sta se spoznala na snemanju NBC-jeve nanizanke Caroline v mestu leta 1995. A romantično sta se zapletla šele leta 2010, ko sta v prav tako NBC-jevi seriji Starševstvo igrala brata in sestro. Grahamova je tistega leta novinarjem povedala, da je njuna zveza strašno zabavna in enostavna, a da se v devetdesetih letih, ko sta se spoznala, nekako nista upala oziroma nista utegnila zbližati.

Lauren in Peter sta bila par od leta 2010.

»Mislim, da sva si bila že tedaj všeč, ko me je povabil k sebi domov na družabno igro – in točno to sva tudi počela!« je povedala Lauren Graham. »Zato sem si mislila, da mu nisem všeč. Kdo dejansko igra družabne igre? Čas ni bil pravi. Mislim, da noben od naju še ni bil pripravljen,« je dejala pred dobrim desetletjem.

Usodni covid?

Lauren Graham s soigralko Alexis Bledel iz serije Midve z mamo FOTO: Warner Bros

Na konec zveze je verjetno vplivala tudi pandemija covida-19, kakor bi lahko sklepali iz pogovora Grahamove s televizijsko voditeljico Ellen DeGeneres aprila lani. V tistem času je Grahamova v Vancouvru snemala Disneyjevo serijo The Mighty Ducks: Game Changers. »V normalnih razmerah je to le dve uri z letalom proč, kar pomeni, da prideš domov za vikend, a to ni bilo mogoče. Tako sva bila narazen skoraj pet mesecev, kar se pred tem še nikoli ni zgodilo,« je priznala Lauren. Ko je končno prišla domov, je v stanovanju naletela na kupe oblačil. Kakor je povedala, se je Krause zbližal s sinom iz prejšnjega zakona, kar je bilo fantastično, a hkrati se je sama počutila odveč. »Bila sta kot stara zakonca,« se je pošalila Grahamova.