Končno znano, kaj je rekel princ Filip o intervjuju Oprah s Harryjem in Meghan

Skoraj teden dni po smrtiprinca, ki je umrl v starosti 99 let, so razkrite podrobnosti pogovora v obzidju Buckinghamske palače. Britanski mediji pišejo o tem, kaj natančno si je mislil o intervjuju vnukain, ki sta ga dala voditeljici, pa tudi o tem, kakšno je njegovo mnenje o njunem izstopu iz kraljeve družine.Za intervju je rekel, da gre za čisto norost in da iz tega ne bo nič dobrega ter da njuna selitev v ZDA ni dobro ne zanje ne za Veliko Britanijo. A na koncu je sprejel odločitev svojega vnuka in zaključil, da je to njegovo življenje in da je najbolje živeti tako, kot si želi. »Edinburškemu vojvodi je bilo zelo žal, da so se stvari odvijale tako. Še posebej ker je Harry leta 2017 od njega podedoval ceremonialni naslov kapitana mornarice, nato pa se je temu odpovedal. Filip je imel to funkcijo 64 let, Harry pa je zdržal komaj 30 mesecev. Vojvoda s tem ni bil zadovoljen niti ni verjel v pravilnost odločitve Harryja in Meghan, vendar je razumel vnukovo nezaupanjem do medijev in ga navsezadnje podpiral, da je delal po svoje. 'Ljudje morajo živeti tako, kot menijo, da je najbolje,' mi je rekel ob neki priložnosti,« je razkril njegov biografFilipa ni motilo dejstvo, da sta intervju opravljala, ko je bil v bolnišnici, ampak da sta se odločila, da bosta o svojih težavah govorila javno. »Eno od njegovih pravil je bilo, da se v televizijskih intervjujih nikoli ne pogovarjaš o zasebnih zadevah. Je pa imel rad Harryja, občudoval je njegovo kariero in ga imel za dobrega človeka.«Harryju se sicer Meghan ni pridružila na poti v Veliko Britanijo, ker mora po zdravnikovih navodilih počivati ​​zaradi nosečnosti.