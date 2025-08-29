Sedaj je priznala: to je Meghan Markle v kraljevi družini dobesedno prezirala

V intervjuju ob promociji nove sezone Netflixove serije Z ljubeznijo, Meghan, katere premiera je bila pred nekaj dnevi, je Meghan Markle klepetala z novinarko Emily Chang in odkrito spregovorila o svojih občutkih iz časov, ko je bila del kraljeve družine.

Vojvodinja Susseks je razkrila, da je bil njen takratni način življenja neavtentičen ter izpostavila pravilo, ki ga je še posebej sovražila.

Mati dveh otrok je priznala, da se je v času, ko je bila del kraljeve družine, počutila, kot da živi življenje nekoga drugega.

V pogovoru je poudarila, kako pomembno se ji zdi, da živi avtentično življenje.

»Preprosto sem to, kar sem, vendar pred nekaj leti nisem mogla biti tako glasna. Nisem mogla povedati vsega, kar sem si želela,« je zaupala in razkrila pravilo, ki jo je najbolj motilo:

»Nenehno sem morala nositi bež najlonke … in to sploh ni moj slog.«

Dodala je, da se je pogosto počutila slabo:

»Vem, da se zdi malenkost, a prav pri takih primerih se vidi razlika. Ko se lahko oblačiš, kot si želiš, poveš, kar resnično misliš, in si lahko popolnoma naraven in avtentičen, to je svoboda. To pomeni, da se počutiš dobro v svoji koži.

Zdaj se nimam več potrebe nikomur dokazovati,« je zaključila Meghan.

Modni protokoli kraljeve družine

Znano je, da ima britanska kraljeva družina cel niz strogih pravil oblačenja, zlasti, ko gre za uradne dogodke ali kraljeve turneje.

Pokojna kraljica Elizabeta II. denimo ni marala močnih barv lakov za nohte in je zahtevala, da članice družine uporabljajo le naravne odtenke.

Eden izmed manj znanih, a strogih protokolov zahteva, da ima vsak član kraljeve družine na potovanjih vedno s seboj rezervno črno obleko, za primer nenadne smrti katerega od družinskih članov.

To pravilo izhaja iz leta 1952, ko je bila takratna princesa Elizabeta ob smrti svojega očeta v Keniji. Ker pri sebi ni imela črne obleke, je morala ob vrnitvi v domovino ostati zaprta v letalu, dokler ji niso dostavili primerne žalne garderobe, piše Glossy.rs.