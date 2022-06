Končno! Harry in Meghan objavila fotografijo ljubke Lilibet

Princ Harry in Meghan Markle sta v počastitev praznovanja platinastega jubileja kraljice Elizabete II. obiskala Veliko Britanijo, kjer sta se držala bolj v ozadju. Edini javni dogodek, ki sta se ga udeležila, je bila zahvalna maša v katedrali sv. Petra, v ZDA pa sta se vrnila še pred zaključkom praznovanj. Mnoge oči javnosti so bile med njunim obiskom uprte vanju, saj je bilo znano, da sta s seboj pripeljala otroka, sina Archieja ter hčer Lilibet, in pričakovanja, da ju bosta pokazala, so bila velika.

Deklica je na Otoku praznovala prvi rojstni dan, končno jo je imela priložnost spoznati tudi preostala kraljeva družina ter seveda prababica, po kateri malčica nosi ime. Branje nadaljujte TUKAJ!