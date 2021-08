Koncertna seznama beatlov na dražbi

Težko bi našli koga, ki še ni slišal za kuštravo liverpoolsko četverico, ki je zanetila prej še nevideno histerijo ter spremenila dojemanje rocka in glasbeno industrijo na splošno. Dekleta (pa tudi kakšni fantje) so ob njihovih koncertih divje vreščala, se jokala in od evforije izgubljala zavest, fantje so posnemali njihove pričeske, liverpoolski mladci pa so postali večne popkulturne ikone, katerih glasba nikoli ne bo iz mode. Dražbena hiša Bonham's si verjetno mane roke, ker sta ji pod prste prišla dva seznama vrstnega reda pesmi na koncertih, ki ju je nakracal legendarni sir Paul McCartney. To in dejstvo, da naj bi obstajalo le osem tovrstnih seznamov, obljublja, da se bo med oboževalci beatlov vnel hud boj za dragocena spominka, pri Bonhamu pa si za vsak popisani kos papirja obetajo od 130 do 210 tisočakov. Skupaj torej približno 400.000 evrov, lahko tudi več.



Čeprav so zanetili histerijo brez primere, je bila njihova glasbena pot relativno kratka. Skupina se je rodila leta 1960, že šest let pozneje, med katerimi so sicer odigrali več kot 1000 koncertov, pa so se od turnej (a ne tudi studijskega ustvarjanja) že poslovili. Tudi zato obstaja le še osem seznamov vrstnega reda igranja na koncertih, večinoma z njihovih glasbenih začetkov. »Ti seznami imajo običajno le kratko življenjsko dobo. Po koncertu jih nihče več ne potrebuje, svoje so odslužili,« je dejal Howard Kramer, strokovnjak za popularno kulturo pri dražbeni hiši. Prvi izmed seznamov je povezan s koncertom spomladi 1960, ko so večinoma še preigravali pesmi drugih glasbenih velikanov, kot so Elvis Presley, Chuck Berry in Ray Charles. A tudi že eno svojo, kar je črno na belem zapisal McCartney. Drugi seznam je načečkan na zadnjo stran razglednice in razkriva, kaj in v katerem vrstnem redu so peli in igrali na koncertu v angleškem Lutonu 17. aprila 1963, tik preden se je razplamtela beatlomanija. Še več, na tem seznamu so tudi podpisi vseh štirih beatlov. »Ta seznam jih razkriva kot skupino, ki je delala skupaj in razumela svojo vlogo zabavljačev,« pravi Kramer in dodaja, da jasno pokaže tudi, da so še lovili ravnotežje preigravanja svojih pesmi s pesmimi drugih ustvarjalcev. »Brez dvoma gre za dva izmed najbolj zaželenih dokumentov, povezanih z zabavljaštvom.«

