Koncert v Sloveniji odpovedala, bližnji razkrili, kakšna nočna mora jo je doletela

Pred dnevi smo poročali, da je srbska pevka Tanja Savić zaradi bolezni morala odpovedati koncert v Sloveniji, natančneje v Ljubljani. Komaj je čakala nanj, saj slovensko prestolnico in oboževalce pogreša, a ji hitro poslabšanje zdravja to ni dopustilo. Takoj je odšla do zdravnika, a še ni razkrila, kaj se ji dogaja. So pa njeni bližnji.

Spletni portal Republika poroča, da je pevka prestavila vse bližnje nastope in gostovanja, krive pa so težave z glasilkami. Pišejo, da mora čim prej na operacijo glasilk, sicer ne bo mogla več niti govoriti kaj šele peti.

Prestavljeni koncerti

»Velikokrat ji je že počil glas, zato je morala odpovedati koncert. Ker je tokrat dobila še temperaturo, je odšla do zdravnikov, ki so jo soočili z dejstvom in ji predlagali operacijo. Nazadnje, ko so ji ti predlagali, se zanjo ni odločila. Takoj, ko se je počutila malo bolje, je nadaljevala s petjem, zdravniške nasvete pa pozabila,« pravi vir blizu pevki.

»Zdaj se je nekoliko prestrašila. Po odpovedi koncerta v Sloveniji je odpovedala še druge v naslednjem mesecu dni, da bi rešila svoje zdravstvene težave. Najprej mora rešiti težave s temperaturo, se pripeljati v normalno stanje, da bi sploh lahko lahko šla pod nož,« še dodaja vir.