Komu sta podobna otroka slavne manekenke

Pred nekaj dnevi je sin 53-letne Claude Schiffer doživel svoj debi na rdeči preprogi in se prvič pojavil v javnosti kot odrasel moški, in sicer na premieri filma Argylle.

Caspar Matthew De Vere Drummond je pred kratkim praznoval 21. rojstni dan, kar je na družbenih omrežjih s fotografijo iz otroštva zabeležila njegova 19-letna sestra Clementine Poppy De Vere Drummond.

Mali Caspar na njej objema svojo sestrico, ob posnetek je ta zapisala: »Vse najboljše za 21. rojstni dan mojemu bratu.«

Sledi aktualna fotografija, s katere je razvidno, da je Clementine prava kopija mame, Capsar pa ji ni ravno podoben, a je nedvomno zelo čeden.

Aktualna fotografija je bila posneta konec januarja na premieri akcijske komedije Argylle, ki je nastala pod režijsko taktirko njunega očeta Matthewa Vaughna.

Tudi Claudia je sinu voščila za praznik in objavila niz njegovih fotografij, ob katere je pripisala voščilo ter ga zaključila z besedami: »Mama in oče sta ponosna nate. Rada te imam.«

Manekenka in njen mož imata tri otroke, ob Casperju in Clementine še 13-letno hči Cosimo. Vse sta dolgo čuvala pred očmi javnosti, je pa v začetku novembra lani starejša deklica svoj instagram, ki ga ima že od 2016, iz zasebnega spremenila v javnega in na njem večkrat niza utrinke iz vsakdanjika.

Caspar se ne pojavlja pogosto v javnosti, znano je, da ga zanima svet umetnosti, vendar se še ni odločil, ali bo tako kot oče, zaplul v filmske vode ali bo izbral drugo pot.