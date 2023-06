Komik tarča groženj s smrtjo, vznemirja s temami boga, Hitlerja in LBGT+

Biti komik ni lahkotna stvar, ob kateri se ti le smeji. S pokanjem šal na tuj račun lahko marsikomu pošteno stopiš na žulj. Če imaš smolo, napačnemu. To je lani močno občutil ameriški zvezdnik stand up komedije Dave Chappelle, ki ga je z repliko pištole, v kateri je imel skrito bodalo, na odru napadel neznanec. Podobni strahovi, da mu zna kdo zaradi včasih morda nekoliko neslanih šal streči po življenju, pa v teh tednih kratijo spanec tudi britanskemu zabavljaču Rickyju Gervaisu, ki je zaradi tega pošteno okrepil varnost na nastopih svoje svetovne turneje.

Turnejo stand up nastopov je začel lani, sklenil jo bo decembra.

Komik, ki se redno pojavlja na seznamih najbolj za počit smešnih ljudi na svetu, je prejšnji mesec spektakularno začel ameriški del turneje. Nastop v eni najodličnejših losangeleških dvoran Hollywood Bowl, kar se mu je že samo po sebi zdelo kot sanje, mu je za piko na i v eni noči navrgel 1,6 milijona evrov. V zgodovino se je zapisal kot najbolj dobičkonosen nastop britanskega komika vseh časov. A čeprav to, kar ima povedati, očitno privlači kot muhe med, so njegove misli, izdatno zabeljene s suhim britanskim humorjem, tudi nekaj, zaradi česar bi si ga kdo želel utišati. Na losangeleški oder je namreč zakorakal s strahom, da ga bo kdo želel ustreliti. Podobno ga stiska pred nastopi, ki jih je preselil v domačo Veliko Britanijo. Strokovnjaki za varovanje morajo vsakokrat temeljito prečesati vsak milimeter prizorišč, pa tudi med šovom je varovan skoraj kot angleški kralj. Z nekaj varnostniki menda celo skrivaj pomešanimi med publiko. Ta velikanska previdnost pa nikakor ni neutemeljena, saj naj bi bil Gervais tarča groženj s smrtjo. »Ricky se dobro zaveda, da mu grozijo s smrtjo. Grozečih pisem mu njegova ekipa sicer ni dala prebrati, a so mu povedali, da je dobil več precej motenih sporočil. Zaveda se, da je v nevarnosti. In ker si lahko privošči najboljše varovanje, je to tudi storil. Brez premisleka!« je dejal vir.

Dobiva motena sporočila. FOTO: Osebni arhiv

Na turneji, ki jo je naslovil Armageddon, deli svoje misli, kako se bo človeštvo končalo. »Se bomo razvili, šli na drug planet ali uničili vse, kar nam je na razpolago?« je zajel srž svoje turneje, na kateri se poigrava s temami, ki lahko hitro razdvojijo. Šali se namreč na račun boga, Hitlerja, kulture sovraštva, skupnosti​ LGBT+. In prav komikovi komentarji na račun slednjih, ki jih je stresal tudi v Netflixovi oddaji SuperNature, so sprožili burne odzive. Gervaisa so aktivisti ​LGBT+ označili kot osebo, usmerjeno proti transseksualcem, in si je menda zaradi tega prislužil nekatere izmed groženj s smrtjo.

Komik je močno okrepil svojo varnost na odru. FOTO: Osebni arhiv