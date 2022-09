Komaj so pokopali kraljico, že se pripravljajo na drugi pogreb: tako bodo pokopali Karla III.

Po smrti kraljice Elizabete II. je njeno krono podedoval princ Charles, ki ima zdaj naziv kralj Karel III. Takoj ko je prišel na prestol, so se začeli pripravljati načrti za organizacijo njegovega pogreba.

Načrt za pogreb kraljice Elizabete II. je nastal v 60. letih prejšnjega stoletja, le nekaj let po njenem kronanju. Operacija London Bridge je vključevala objavo njene smrti, obdobje uradnega žalovanja in podrobnosti o njenem pogrebu. Celoten koncept se je čez leta spreminjal in dopolnjeval do njene smrti. Kralj Karel III. je organizacijo svojega pogreba poimenoval Menai Bridge, ime pa nosi po prvem večjem železnem visečem mostu na svetu v Angleseyju v Walesu.

»Na žalost se bo jutri zjutraj začelo resno načrtovati operacijo Menai Bridge,« je 19. septembra za Today povedal nekdanji kraljevi komisar za zaščito Simon Morgan. Pričakuje se, da bo imela operacija veliko podobnosti z operacijo London Bridge, pri čemer bo načrt v celoti podrobno predstavljen pred njegovim kronanjem. Po začetku operacije bo princ William postal novi kralj, Kate Middleton pa kraljica spremljevalka. Novi kralj bo nato nagovoril narod, podobno kot je to storil njegov oče 9. septembra, Britanci pa bodo vstopili v obdobje nacionalnega žalovanja.

Zakaj se za kraljeve smrti uporabljajo skrivne kode?

Skrivne kode za kraljeve smrti so bile sprva uvedene, da bi preprečili, da bi novica o smrti pricurljala v tisk pred uradno objavo, vendar so z leti postale splošno znane.

Pogreb kraljice matere je potekal pod skrivno kodo operacija Tay Bridge, načrti pa so bili pripravljeni 22 let pred njeno smrtjo. Operacija Forth Bridge je bila koda za smrt pokojnega princa Filipa, po kateri je bil njegov pogreb v kapeli svetega Jurija v Windsorju, njegova krsta pa je bila postavljena v kraljevi trezor.