Kolesar trčil v Joan Collins, zvezdnica poziva župana, naj vendar ukrepa

Z eno samo objavo na družabnih omrežjih se je spravila nad brezbrižne kolesarje in hkrati požugala londonskemu županu Sadiqu Khanu, da ničesar ne ukrene, da bi bilo njihovo mesto varno in do prebivalcev prijazno. A igralka Joan Collins, ki jo je pokojna britanska kraljica Elizabeta II. že pred devetimi leti ovenčala s častnim nazivom dame, tako odločno ni zarobantila iz čistega miru, temveč zaradi bližnjega srečanja s kolesarjem, ki je povozil vrsto zakonov in jo skoraj zbil po tleh.

Med pandemijo je kolesarjenje po britanski prestolnici dobilo pospešek. Ljudje so množično začeli skozi mesto poganjati pedale, kilometri novih kolesarskih stez so nastajali kot po tekočem traku, pod županovo taktirko so se predeli mesta spremenili v cone za pešce. Vse to na papirju morda zveni čudovito, a resničnost je menda daleč od tega. Tudi zaradi nepazljivih kolesarjev in voznikov skirojev, ki naj bi izkoriščali svojo premoč v prometu nad pešci. Tako je vsaj razbrati iz komentarjev pod zvezdničino objavo.

Collinsova je bila z možem Percyjem Gibsonom in skupino prijateljev – med temi sta bila tudi voditelj Christopher Biggins in Judy Craymer, producentka filmskih muzikalov Mamma Mia! – na poti na večerjo v restavracijo v londonskem okrožju Covent Garden. Z malenkost več smole bi namesto v restavraciji pristala v bolnišnici. »Stopili smo iz taksija in se napotili proti restavraciji. Ulica Maiden Lane je bila zaprta za promet. Vseeno pa to ni ustavilo zamaskiranega kolesarja, ki je vozil po pločniku brez luči! Trčil je vame in me skoraj zbil po tleh! Kako dolgo moramo še živeti v mestu z zaprtimi cestami in kolesarji, ki menijo, da so nad zakonom?« je tvitnila pretresena in razjarjena. Ob tem pa je v svoji objavi označila še londonskega župana in ga javno pobarala: »Čemu ne storiš česa, še preden bo čudoviti London uničen?«

Kljub nezgodi ji je v družbi prijateljev uspelo priti na večerjo. FOTO: Osebni Arhiv

Njeni objavi je sledil plaz komentarjev, vsi v podobnem tonu, češ da so kolesarji, ki se ne menijo za prometne prepise, postali resnična težava. Ob tem se je oglasil tudi že predstavnik iz pisarne londonskega župana, češ da si gospod Khan prizadeva, da bi bilo mesto varno za pešce in kolesarje.