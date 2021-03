Kocke sestavlja pražnje oblečen

Ne le za rdečo preprogo, tudi za lenarjenje doma se rad lepo uredi. FOTO: Gareth Cattermole/Getty Images

Krava je najlepša

Uživa v sobi z legicami, sploh avtomobilčke rad gradi.

20 minut budističnega prepevanja si privošči zjutraj.

Ni se razpustil

Budist sem, in še kozorog po horoskopu. Zato so zame rituali nujni.

Zvezdniki radi poudarjajo, da so kot vsi drugi običajni ljudje - le z nekaj več denarja in medijske pozornosti. In v to morebiti res verjamejo, čeprav njihovo prepričanje zlahka postavi na laž že bežen pogled v njihovo zasebnost. Verjetno bi namreč morali z lupo iskati običajnega smrtnika - pa še to verjetno zaman -, ki jutro začne z budističnim prepevanjem, se na dan pripravi z merico kolagenskega prahu in olja za možgane ter se nato zapre v posebno sobo, namenjeno le sestavljanju malih mojstrovin iz lego kock.Pa še to ne v domači udobni trenirki, pač pa raje v precej mikavnejših in bolj elegantnih oblačilih. To je namreč grobi oris običajnega dne očitno nekoliko ekscentričnega hollywoodskega lepotcaDober spanec je pomemben. Tega se zaveda tudi Orlando, ki pa tega ne prepušča naključju. »Če dobim osem ur spanca, sem zadovoljen. Včasih sem svoj čas radodarno podarjal drugim, a zdaj si ga vzamem zase in za sanje,« pravi igralec, ki poskuša biti vsak večer do enajstih že v postelji, da se ob 6.30 zjutraj spočito pretegne in vstane. Še prej preveri svojo spalno aplikacijo, ki mu mora potrditi, da je tudi v resnici spal vsaj osem ur, in mu prikimati, da si je odpočil.»Pove mi, ali sem pripravljen na nov dan.« Ta pa se začne tako, da pogleda k polletni dojenčici, ki se mu je rodila iz ljubezni z zaročenko. In medtem ko Katy še spi, se Orlando v družbi hčerke loti svojega jutranjega obreda. Notranje se prebudi in spravi v ravnovesje z 20 minutami budističnega prepevanja. »Budizem prakticiram že od svojega 16. leta,« ob čemer še razloži, da mu je prav budistično prepričanje pomagalo, da se pod pritiski slave v zgodnejših letih ni zlomil. »Budizem mi je pomagal – in mi še vedno –, da znam ločiti med navidezno resničnostjo šovbiznisa in tem, kar življenje v resnici je. Sicer bi se prav lahko iztiril in zašel na stranpota, sploh v mladosti, ko sem v svet zabavne industrije in slave šele dobro vstopal.«Po budističnem prepevanju, ki mu nahrani dušo, mora nahraniti še telo. In očitno ni boljšega od zelenega smutija, ki mu doda kolagenski prašek, »temu se lahko zahvalim za dobre lase in močne nohte«, in še čarobno sestavino, ki jo je poimenoval kar olje za možgane. To je dovolj, da se lahko poda na sprehod, v katerega vtke še nekaj vaj za krepitev telesa, s čimer si zasluži pravi zajtrk.»Okoli devete ure si ga že zaslužim. Običajno se okrepčam z ovseno kašo z lešnikovim mlekom, ki ji dodam še cimet, vaniljevo pasto in jagode goji.« Le superhrana torej, kar je ne nazadnje njegovo prehrambno vodilo. Tudi za kosilo in večerjo daje svojemu telesu le najboljše, najbolj zdravo in organsko, večinoma zelenjavne jedi pa mu pripravlja skupina osebnih kuharjev. »Rdeče meso si privoščim le enkrat na mesec,« tudi ker je krava zanj še vedno eno najlepših bitij na planetu, če ne celo najlepše.V običajnih časih je Orlando verjetno letal z enega snemanja na drugo, v preteklem letu, ko je pandemija tako rekoč ustavila filmsko produkcijo, pa je večji del dni preživel v prebiranju scenarijev in na videokonferencah. Vsak dan pa si je vzel tudi čas za sestavljanje lego kock. »Najraje imam avtomobilčke, saj se mi zdi, da je njihovo sestavljanje najbolj metodično. Poleg tega se počutim ustvarjalnega in kot da sem nekaj dosegel,« je priznal zvezdnik, njegova ljubljena pa je dodala, da je sestavljanje lego kock zanj postalo že nadvse resen prostočasen konjiček.»Sobo, kjer smo včasih gledali televizijo, smo med poletjem morali spremeniti v posebno lego sobo. Kupuje pa tiste kocke, ki so res zapletene in težavne. Sestavljanje enega modelčka mu zlahka vzame vsaj dva dni. Ko konča, pa svoj izdelek razstavi ali obesi na steno na vidno mesto.« Ob tem velja še dodati, da vsega tega ne počne v trenirki, pač pa se vsak dan lepo obleče, kot bi se odpravljal na sestanke ali kosila v restavracijo s prijatelji. »Rad se potrudim, da sem videti kar najbolje,« pandemija in samoizolacija zanj nista nikakršen izgovor, da bi se razpustil.