Kocine gredo pokonci! Poglejte, kako ganljivo so se tamburaši poslovili od kolega (VIDEO)

Pretekli konec tedna je javnost pretresla smrt enega od članov ansambla Najbolji hrvatski tamburaši (Zlatni Dukati je njihovo drugo ime), Mirka Gašparovića Mirka, ki je nenadoma preminil v starosti 63 let. Zadnje slovo od enega najbolj znanih hrvaških tamburašev je bilo na lokalnem pokopališču v Štitarju.

Na pogrebu se je zbralo na desetine Mirkovih kolegov s tamburicami, da so ga s Pesmijo slovesa pospremili do zadnjega počivališča, ganljiv video pa so delili na Facebooku.

»Iskreno se zahvaljujemo vsem našim tamburašem, ki ste z zvokom svojih tamburic naredili slovo od našega Mirka takšno, kot je bilo – žalostno, dostojanstveno, globoko čustveno, edinstveno, tamburaško!

Zahvaljujemo se tudi vsem našim dragim prijateljem, ki so prišli od daleč, da bi mu poslali zadnje slovo! Skupaj še enkrat izrekamo sožalje njegovi družini, sorodnikom in vsem žalujočim prijateljem! Ti pa, dragi Mirko, uglasi nebeško tamburico in nas pričakaj v miru in spokojnosti, vedoč, da bomo nekega dne vsi spet skupaj. Stanka, Mata, Pišta, Denis, Kruno,« so zapisali.